Il centro storico di Carrara si prepara ad accogliere la terza edizione di “C/Art, creativi in dialogo”, il festival promosso dal Comune, a sua volta Città Creativa Unesco. L'appuntamento è fissato per il 24 e 25 luglio 2026, quando, dalle 18:30 a mezzanotte, la città si trasformerà in un vasto laboratorio a cielo aperto. L'evento vedrà la partecipazione di 159 artisti e artigiani provenienti da oltre 30 Città Creative Unesco, tra cui Jingdezhen (Cina), Gabrovo (Bulgaria), Manises e Siviglia (Spagna), e le italiane Bergamo, Como, Fabriano, Faenza, La Spezia, Pesaro e Roma.

Il programma è un ricco susseguirsi di installazioni, performance ed esposizioni di scultura, musica, cinema e gastronomia.

Il festival coinvolgerà numerosi luoghi simbolo: dalla Scalinata Baluardo (musica e cinema, con il progetto "Lucy – The origin") ai Ponti Baroncino (pittura) e delle Lacrime (scultura). Il quartiere di Grazzano ospiterà l'artigianato (maestri cartai di Fabriano, artigiani di Gabrovo), mentre le chiese proporranno installazioni visive e musicali. Palazzo Monzoni accoglierà 10 artisti internazionali. Il distretto del Baluardo si concentrerà sulla ceramica (Carrara, Faenza, Manises). Un mercato creativo animerà Piazzetta Caffaggio, e al Mulino Forti si potranno degustare prodotti gastronomici locali e di Bergamo.

Arte, convivialità e sostenibilità

C/Art promuove la cultura come motore di sviluppo sostenibile e rigenerazione urbana, favorendo il dialogo tra artisti, cittadini e visitatori. Tra gli eventi più attesi, torna “La Carrareccia”, la tradizionale cena all’aperto lungo via Carriona, con una tavolata di circa 100 metri. I 600 posti disponibili per le due serate sono già esauriti. Il festival include laboratori, dimostrazioni di artigianato e performance diffuse, stimolando l'interazione tra diverse discipline. La sostenibilità è un punto focale, evidenziata dalla nuova mappa interattiva degli eventi che riduce l'uso di materiale cartaceo.

Carrara e la rete Unesco

Carrara, Città Creativa Unesco dal 2017 nella categoria Artigianato e Arti popolari, interpreta appieno lo spirito di questa rete globale (oltre 400 città).

Il 25 luglio, il festival ospiterà l'annual meeting nazionale delle Città Creative Unesco italiane a Palazzo Binelli. I rappresentanti si confronteranno su rigenerazione urbana, partecipazione, comunicazione e collaborazione tra istituzioni e comunità creative. Il festival C/Art valorizza il patrimonio artistico e artigianale di Carrara, promuovendo nuove forme di espressione che uniscono tradizione e innovazione.