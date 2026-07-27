La mostra fotografica intitolata “A casa di Lola, sulle tracce di Maria Lai” è attualmente allestita presso l’Anfiteatro Caritas di Tortolì, sulla suggestiva costa orientale della Sardegna. L'esposizione sarà visitabile fino al 9 settembre, offrendo un'immersione profonda nell'universo creativo dell'artista sarda. Realizzata dal fotografo Pietro Basoccu, questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della manifestazione della Pastorale del Turismo 2026, denominata “Largo ai sognatori”, un evento organizzato dalla Diocesi di Nuoro e Lanusei.

Il cuore della mostra è costituito da 36 stampe in bianco e nero di grandi dimensioni, che catturano e documentano l'essenza della vita e l'atmosfera vibrante della casa di famiglia di Maria Lai, affettuosamente conosciuta come “casa di Lola”. Questo luogo, intriso di storia personale e artistica, fu frequentato dall'artista fin dalla sua infanzia e, per oltre vent'anni, rappresentò il centro nevralgico della sua attività creativa durante i periodi trascorsi in Sardegna. Fu tra queste mura che Maria Lai realizzò le sue celebri tele cucite, i libri con ago e filo, le ceramiche e i telai policromi. Qui inventò anche giochi e compose filastrocche dedicate ai suoi nipoti, e la casa divenne un vivace punto di incontro e scambio per numerosi artisti amici, testimoniando un'intensa stagione di produzione e condivisione.

Il catalogo e le interpretazioni critiche

A corredo dell'esposizione, è stato pubblicato un catalogo edito da Soter, un volume che arricchisce l'esperienza della mostra. Al suo interno, i visitatori e gli studiosi possono trovare una selezione di filastrocche e poesie inedite di Maria Lai, offrendo uno sguardo ulteriore sulla sua sensibilità e sul suo linguaggio. Il catalogo include anche i commenti alle fotografie di Pietro Basoccu, redatti dalla nipote dell'artista, Maria Sofia Pisu, che è anche presidente dell’Archivio e della Fondazione Maria Lai. Le immagini di Basoccu, attraverso la loro intimità, permettono di esplorare gli spazi e gli oggetti che hanno plasmato la quotidianità e l'immaginario dell'artista.

La curatrice della mostra, Sonia Borsato, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Sassari, ha sottolineato il valore metaforico intrinseco del progetto fotografico, evidenziandone la capacità di andare oltre la semplice documentazione. A sua volta, la storica dell’arte Luigia Lonardelli ha offerto una descrizione evocativa della casa, situandola “al limitare di un bosco... luogo delle fate... nuraghe dimenticato... spiriti delle janas”, parole che ne accentuano il carattere quasi mitico e la sua profonda connessione con il paesaggio sardo e le sue leggende.

L'eredità della casa di Maria Lai e la Fondazione

La casa di famiglia di Maria Lai non è solo un edificio, ma un luogo di memoria e un simbolo potente della sua inesauribile creatività.

Questo spazio è indissolubilmente legato alla figura dell'artista e alla sua vasta produzione, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per comprendere il suo percorso. La Fondazione Maria Lai, presieduta da Maria Sofia Pisu, si dedica con impegno alla tutela e alla valorizzazione dell’opera e dell’eredità culturale di Maria Lai. Attraverso la promozione di iniziative e progetti specifici, la Fondazione si adopera per mantenere vivo il ricordo dell'artista e per diffondere la sua significativa influenza nel panorama artistico italiano e internazionale.

L’Archivio e la Fondazione Maria Lai hanno la loro sede a Ulassai, il paese natale dell’artista, un luogo anch'esso centrale nella sua biografia e nella sua ispirazione.

Qui, l'istituzione svolge un'attività costante di conservazione, promozione e divulgazione dell’opera di Maria Lai, organizzando mostre, curando pubblicazioni e stabilendo collaborazioni strategiche con altri enti culturali, contribuendo così a perpetuare il messaggio e la visione di una delle più importanti artiste del Novecento italiano.