Prendono il via oggi, 31 luglio 2026, a Castelsaraceno, in provincia di Potenza, le spettacolari passeggiate nel cielo della Basilicata. Per la prima volta in Italia, gli alpinisti francesi del collettivo Les Passagers du Vide si esibiscono camminando su una fettuccia sospesa tra le montagne del territorio lucano, nell’ambito dell’iniziativa intitolata “Tra Cielo e Terra”.

L’evento, promosso da Apt Basilicata e Comune di Castelsaraceno, e ideato dall’associazione Polimeri – fondatrice del festival di cinema “Visioni Verticali” – si svolge fino al 2 agosto.

Protagonisti sono alcuni tra i migliori highliner d’Europa, che offrono uno spettacolo unico in uno dei paesaggi più suggestivi del Sud Italia, combinando natura e tecnica sportiva.

Les Passagers du Vide: l'arte dell'highline in Basilicata

Les Passagers du Vide è un gruppo composto da atleti, alpinisti, ingegneri, fotografi e videomaker che da oltre dodici anni realizza imprese in luoghi iconici del mondo, dalle Aiguilles d’Arves nelle Alpi francesi ai monoliti di Bab N’Ali nel deserto marocchino. Antoine Cretinon, alpinista del collettivo, ha espresso la loro soddisfazione: “Siamo davvero felici di essere in Basilicata. Abbiamo scelto di venire qui perché ci piace scoprire nuovi territori attraverso l’highline e Castelsaraceno offre uno scenario spettacolare per condividere questa passione.

Riteniamo che l’highline sia un modo per valorizzare paesaggi eccezionali, creando al contempo momenti di condivisione. Speriamo che la nostra presenza invogli altre persone a venire a scoprire questa magnifica regione”.

Durante il weekend, le esibizioni si concentrano nella cornice del Ponte tra i Due Parchi di Castelsaraceno, che proprio il 1° agosto celebra il quinto anniversario dalla sua inaugurazione. Per l’occasione, il ponte e le montagne che collegano il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese diventano il suggestivo palcoscenico di un teatro a cielo aperto. Cretinon ha sottolineato l’importanza dell’estetica del gesto: “Ciò che ci guida, da sempre, è l’estetica del gesto.

Una highline è una linea disegnata nel paesaggio, un’opera effimera che nasce dall’incontro tra tecnica e immaginazione”.

Il Ponte tra i Due Parchi: connessione e valorizzazione territoriale

Il Ponte tra i Due Parchi di Castelsaraceno rappresenta un elemento cruciale, collegando due aree protette di rilevanza nazionale: il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Inaugurato nel 2021, il ponte è una delle principali attrazioni del territorio e offre un punto di osservazione privilegiato sui paesaggi naturali circostanti. Questa struttura ha permesso al Comune di Castelsaraceno di rafforzare la propria offerta turistica e naturalistica, valorizzando la connessione unica tra le due aree protette.

L’intera esperienza degli highliner sarà documentata in un cortometraggio realizzato dagli stessi atleti. Il film verrà presentato in anteprima durante il festival “Visioni Verticali 2026” e successivamente diffuso sui canali ufficiali dell’Apt Basilicata e del Comune di Castelsaraceno, offrendo una testimonianza duratura di questa straordinaria iniziativa.