L'ottava edizione di 'Liquida', festival di letteratura giornalistica, si terrà dal 30 luglio al 2 agosto a Codrongianos, presso la basilica di Saccargia. L'evento, punto di riferimento culturale in Sardegna e oltre, ospiterà quindici protagonisti del giornalismo e della saggistica internazionale. Le quattro giornate affronteranno temi urgenti: da equilibri geopolitici a crisi delle democrazie, dal ruolo della Cina a storture del capitalismo, con focus su libertà di stampa, inclusione sociale e impatto della tecnologia.

Ospiti: Ilan Pappé, Ramzy Baroud, Riccardo Luna, Maria Elena Delia, Emanuela Pala, Giovanni Mari, Carlo Verdelli, Laura Silvia Battaglia, Pino Arlacchi, Victoria Karam, Sara Lucaroni, Pino Casamassima, Lorenzo Tecleme, Goffredo Buccini ed Elena Testi.

L'apertura, il 30 luglio alle 20, vedrà lo storico israeliano Ilan Pappé ('La fine di Israele') e il giornalista palestinese-americano Ramzy Baroud ('L'ultima terra') dialogare sulle prospettive di pace nel Medio Oriente. Il 31 luglio, l'Associazione Stampa Sarda presenterà la tavola rotonda 'Libertà di stampa vigilata', riflettendo sullo stato della professione, i rischi di censura e le querele temerarie. Interverranno Giovanni Mari ('Fascistissima') e Simonetta Selloni, presidente dell’Assostampa.

Un festival per qualità e pluralismo

Giovanni Scanu, consigliere alla Cultura e ideatore di Liquida, definisce il festival "punto di riferimento per la cultura e la comunicazione giornalistica in Sardegna e non solo", attirando un vasto pubblico.

L'evento nasce dalla collaborazione tra Lìberos (progettazione), Comune, cooperativa Comes, sistema bibliotecario Coros Figulinas, Associazione Stampa Sarda, Pro Loco e altri partner. L'obiettivo è promuovere qualità dell'informazione e pluralismo delle voci per interpretare un presente complesso. Il sindaco Cristian Budroni ha elogiato questa sinergia.

La Basilica di Saccargia: storia e attualità

La basilica di Saccargia, capolavoro romanico del XII secolo, offre una cornice di grande valore simbolico e paesaggistico. Luogo storico, diventa crocevia per la riflessione sulla contemporaneità. Ospiti internazionali garantiscono un pubblico attento ai temi globali, favorendo il dialogo. Le giornate di Liquida affrontano libertà di stampa, sfide dell'informazione digitale e crisi geopolitiche, evidenziando il ruolo dei festival culturali come ponte tra sapere e cittadinanza.

Le collaborazioni con associazioni locali e istituzioni rafforzano il legame tra cultura, territorio e innovazione, consolidando Liquida come evento chiave nel panorama sardo e nazionale, connettendo temi globali e realtà locali.