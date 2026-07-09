Dopo quasi trent'anni di chiusura, la Casa del Mobilio Carbonizzato agli Scavi di Ercolano è nuovamente accessibile ai visitatori a partire dal 9 luglio 2026. Questa riapertura segna un importante traguardo per il Parco archeologico di Ercolano, reso possibile grazie a un fruttuoso partenariato pubblico-privato con il Packard Humanities Institute (PHI), attraverso l'Istituto Packard per i Beni Culturali, un'istituzione attiva sul sito da ben venticinque anni.

La domus, risalente all'età repubblicana, deve il suo nome al ritrovamento eccezionale, avvenuto tra il 1932 e il 1933 sotto la direzione degli scavi di Amedeo Maiuri, di un tavolino e di un letto ad alta spalliera.

Questi arredi, carbonizzati dall'eruzione del 79 d.C., si sono conservati fino a oggi, mantenendo persino tracce di tessuto e della rete di corda originaria, offrendo una testimonianza unica della vita quotidiana dell'epoca. Gli ambienti della casa si articolano armoniosamente intorno all'atrio e a un suggestivo giardino, e includono un larario a tempietto, un loggiato al piano superiore e pareti finemente decorate in IV Stile. Tra gli spazi di maggiore pregio spiccano il triclinio, impreziosito da un mosaico e un emblema marmoreo, e l'oecus Cyzicenus, proprio dove furono rinvenuti gli arredi che conferiscono il nome distintivo alla domus.

Il restauro: interventi tecnici e metodologie

Il progetto di restauro ha comportato interventi mirati e complessi, tra cui la ricostruzione di alcuni solai lignei e la sostituzione di architravi che erano stati compromessi dal tempo.

L'architetto Rossella Di Lauro ha evidenziato come il restauro delle colonne dell'atrio sia stato eseguito con estrema precisione, avvalendosi di accurati rilievi tridimensionali. Un'innovazione significativa ha riguardato la sostituzione degli architravi-teche in ferro con nuove strutture interamente in legno, una scelta progettuale pensata per ottimizzare il monitoraggio e facilitare la manutenzione futura dei preziosi reperti lignei.

La direttrice del Parco archeologico di Ercolano, Federica Colaiacomo, ha espresso il profondo significato di questa riapertura, affermando che "Riportare alla luce e restituire alla città la Casa del Mobilio Carbonizzato, dopo quasi trent'anni di chiusura, è un traguardo che ci riguarda nel profondo".

Ha inoltre sottolineato che si tratta della "restituzione di una storia umana fatta di gesti quotidiani" che l'eruzione ha "congelato nel tempo", offrendo ai visitatori uno spaccato autentico e commovente del passato.

Il vasto programma di riaperture a Ercolano

L'intervento sulla Casa del Mobilio Carbonizzato si inserisce in un più ampio e ambizioso progetto di restauro conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle domus più significative di Ercolano. Questo programma prevede la riapertura complessiva di sei domus all'interno del sito archeologico. Alcune di queste sono già state restituite al pubblico: nel marzo 2025 hanno riaperto la Casa del Colonnato Tuscanico e la Casa del Sacello di Legno, e ulteriori riaperture sono attese per l'autunno.

Il Parco archeologico di Ercolano, situato nell'omonima città campana, opera come ente autonomo sotto l'egida del Ministero della Cultura. La sua missione principale è la tutela, la valorizzazione e la promozione di questo straordinario sito, che si conferma come uno dei principali complessi archeologici dell'area vesuviana. Ercolano è rinomata a livello mondiale per l'eccezionale stato di conservazione degli edifici e degli oggetti rinvenuti, offrendo una finestra inestimabile sulla vita romana antica.