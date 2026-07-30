Il festival "A Farla Amare Comincia Tu - Opera Sila" si prepara a incantare la Sila Piccola, offrendo un'esperienza unica tra musica e natura. L'evento si svolgerà nei primi tre fine settimana di settembre – il 5-6, 12-13 e 19-20 settembre – presso il Centro Visite Garcea, località Monaco, a Villaggio Mancuso di Taverna, in provincia di Catanzaro, all'interno del Parco Nazionale della Sila.

Ideato e direttoartisticamente dal cantautore Antonio Pascuzzo e organizzato da Vivodimusica, il festival ha l'obiettivo di avvicinare un pubblico trasversale alle bellezze della montagna, valorizzando biodiversità, cultura e paesaggi.

Tutte le iniziative saranno gratuite e si terranno esclusivamente nelle ore diurne, garantendo un approccio rispettoso dell'ambiente e accessibilità.

Il programma prevede escursioni guidate, curate da Giovanni Vizza, guida ambientale del Parco Nazionale della Sila, e Maria Assunta Albi dell’associazione Il Barattolo. Saranno offerti anche momenti di divulgazione naturalistica e culturale per approfondire la conoscenza del territorio. Ilario Treccosti, direttore del Parco, ha evidenziato l’importanza di questa rassegna come strumento fondamentale per la conoscenza e la conservazione dell'area, auspicando che diventi un appuntamento stabile.

Il Ricco Programma Artistico e Culturale

Il calendario musicale si apre nel primo weekend (5 e 6 settembre) con Carmine Ioanna, Francesco Forni, Sergio Caputo, Claudia Vacca, Elena Guerriero, Antonio Pascuzzo (Pascouche), Raffaele Costantino e i Neri Per Caso.

Il secondo fine settimana (12 e 13 settembre) sarà interamente dedicato alla canzone d’autore, con un omaggio a Pino Daniele, in collaborazione con il Club Tenco. Sul palco Awa Ly., Nico Arezzo, Alessandro Malerba e Motta.

Il festival si concluderà nel terzo e ultimo weekend (19 e 20 settembre), che vedrà protagonisti Simone Cristicchi, Amara, l’Ensemble Vocale Luminae, Alessandro Chimienti, Simona Sciacca. L’evento sarà chiuso dall’attore e musicista Rocco Papaleo.

Oltre ai concerti, il festival proporrà le innovative “imboscate artistiche”: interventi improvvisi degli ospiti che trasformeranno il bosco in un palcoscenico naturale senza strutture fisse. Tra gli appuntamenti di rilievo, spicca “Il Tenco delle Due Sicilie”, una giornata speciale dedicata alla canzone d’autore del Sud, in collaborazione con il Premio Tenco.

Sarà inoltre presente il talk conviviale “Ritorno all’Ovile”, un momento di riflessione su radici, restanza e vita nelle aree interne. Il progetto e gli artisti saranno presentati martedì 28 luglio, in occasione della Giornata Mondiale della Conservazione della Natura, con un evento speciale nei boschi della Sila.

La Sila Piccola: Un Tesoro Naturale

Il Parco Nazionale della Sila, cornice naturale del festival, è un’area protetta che si estende tra le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro. Questo ecosistema preserva un vasto patrimonio di biodiversità, paesaggi montani, laghi e boschi. Il Parco promuove educazione ambientale e valorizzazione culturale del territorio. Il Centro Visite Garcea, che ospita gran parte delle attività del festival, rappresenta uno dei principali punti di accesso e scoperta delle risorse naturalistiche della Sila Piccola, offrendo un'opportunità unica di connessione con la natura.