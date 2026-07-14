Dopo cinque edizioni svolte con successo nel centro storico di Catanzaro, la rassegna “A farla amare comincia tu” inaugura un nuovo capitolo con l'iniziativa “Opera Sila”. L'evento si trasferisce nel cuore della Sila Piccola, tra i suggestivi boschi e i sentieri che abbracciano i laghi Ampollino e Passante, all'interno del territorio del Comune di Taverna e del Parco nazionale della Sila.

L'edizione di quest'anno, curata da Vivodimusica sotto la direzione artistica del cantautore Antonio Pascuzzo, si svolgerà nei primi tre fine settimana di settembre: il 5-6, il 12-13 e il 19-20.

Tutte le attività sono state concepite per essere fruibili esclusivamente nelle ore diurne, dal mattino fino al primo pomeriggio, senza prevedere alcun evento serale. Il pubblico avrà l'opportunità di partecipare gratuitamente a escursioni guidate nei boschi, condotte da Giovanni Vizza, guida ambientale del Parco nazionale della Sila, noto per il suo impegno nella tutela del patrimonio naturalistico e per le attività di riciclo creativo promosse tramite l'associazione “Il Barattolo Ecotronei”.

Natura, cultura e arte: un'esperienza immersiva nella Sila

I percorsi sono stati ideati per essere affrontati a un ritmo lento, favorendo un'esperienza profonda di osservazione e ascolto del paesaggio. Durante le escursioni, saranno proposti momenti di divulgazione scientifica e culturale con la partecipazione di esperti botanici come Carmine Lupia, che offrirà preziosi approfondimenti sulla natura, la storia e le peculiarità della vegetazione locale.

Un elemento distintivo di questa edizione saranno le “imboscate artistiche”: interventi improvvisi di artisti ospiti che incontreranno i partecipanti direttamente lungo i sentieri, trasformando la Sila in un vero e proprio palcoscenico naturale, privo di strutture e in totale armonia con l'ambiente circostante.

La rassegna dedicherà inoltre una giornata speciale, realizzata in collaborazione con il prestigioso Premio Tenco, intitolata “Il Tenco delle Due Sicilie”. Questa iniziativa sarà incentrata sulla canzone d'autore e sul dialogo culturale tra le diverse espressioni musicali del Sud Italia. Al termine delle escursioni del sabato, il pubblico sarà invitato a “Ritorno all'ovile”, un talk conviviale dedicato a temi quali la lingua del bosco, le radici, la restanza e le nuove forme di presenza nelle aree interne.

In questo spazio di confronto, antropologi, artisti, studiosi, amministratori, imprenditori e abitanti dialogheranno sul bosco come metafora delle comunità, un luogo dove differenze e relazioni generano equilibrio, resilienza e senso di appartenenza.

Presentazione, finalità e partner di Opera Sila

Il progetto sarà presentato ufficialmente martedì 28 luglio, con un allestimento scenografico direttamente nei boschi della Sila, proprio nelle aree interessate da operazioni di pulizia e ripristino dei percorsi. La scelta della data non è casuale, coincidendo con la Giornata Mondiale della Conservazione della Natura. Il titolo “Opera Sila” evoca la storica istituzione del dopoguerra, nata per supportare coloro che sceglievano di vivere sull'altopiano silano.

In chiave culturale, la rassegna intende celebrare l'intervento virtuoso dell'uomo che, attraverso la creazione visionaria di un sistema di laghi artificiali, ha contribuito alla nascita di un ecosistema oggi riconosciuto tra i più ricchi e preziosi d'Europa.

L'iniziativa è finanziata nell'ambito dell'Avviso pubblico “Eventi straordinari: la Calabria che incanta” della Regione Calabria, utilizzando risorse del POC 2014/2020. Tra i partner istituzionali figurano il Comune di Taverna, il Parco nazionale della Sila e il Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro. Sono state inoltre attivate numerose collaborazioni con realtà attive sul territorio, tra cui Cultura Italiae ONG Unesco, il Centro Calabrese di Solidarietà, l'associazione Il Barattolo Ecotronei e la Stazione meteorologica di Sant’Elia, curata da Francesco Benevento.