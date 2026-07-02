Cresce l'attesa per la cinquantaseiesima edizione del Giffoni Film Festival, in programma a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, dal 17 al 25 luglio 2026. Tra gli eventi di punta della manifestazione, spicca l'anteprima italiana de L'isola dei ricordi, il nuovo e atteso lungometraggio d'animazione firmato DreamWorks Animation. La proiezione speciale si terrà il 18 luglio, anticipando l'uscita nelle sale cinematografiche italiane prevista per il 24 settembre, con distribuzione a cura di Universal Pictures International Italy.

Il film, intitolato in originale Forgotten Island, è diretto da Joel Crawford e Januel Mercado, entrambi già candidati a prestigiosi riconoscimenti internazionali come l'Academy Award e i BAFTA.

La produzione è affidata al candidato all'Academy Award Mark Swift. Questa pellicola si preannuncia come uno dei titoli più coinvolgenti della stagione, un'avventura animata che esplora temi profondi attraverso una narrazione ricca di magia e mitologia.

Un'avventura tra magia e amicizia: la trama de L'isola dei ricordi

La storia di L'isola dei ricordi segue le vicende di Jo e Raissa, due amiche inseparabili che si trovano alle soglie dell'età adulta, pronte a intraprendere percorsi di vita diversi. Durante quella che dovrebbe essere la loro ultima notte insieme, le due giovani scoprono un misterioso portale. Questo passaggio le trasporta sull'isola fantastica di Nakalimutan, o semplicemente Nakali, un luogo incantato popolato da creature magiche e mitologiche.

Queste figure provengono direttamente dai racconti e dalle leggende delle loro famiglie filippine, che le amiche conoscono fin dall'infanzia.

Nel corso della loro avventura su Nakali, Jo e Raissa incontreranno una varietà di creature, alcune delle quali diventeranno preziose alleate, mentre altre si riveleranno temibili avversarie. Tra i personaggi che le affiancano spicca Raww, un licantropo-cane dal cuore buono ma un po' pasticcione, doppiato nella versione originale da Dave Franco. La loro missione le porterà ad affrontare la minacciosa Manananggal, la creatura più pericolosa dell'isola, a cui presta la voce la leggendaria Lea Salonga. Il cuore del racconto si concentra sul valore dell'amicizia: le protagoniste scopriranno che il prezzo per fare ritorno a casa potrebbe essere il sacrificio di tutti i ricordi che le legano, mettendo a dura prova il loro legame.

Il cast stellare e le ispirazioni dietro il film

Il cast vocale internazionale di L'isola dei ricordi vanta nomi di spicco. Le superstar H.E.R. e Liza Soberano interpretano rispettivamente Jo e Raissa, le due protagoniste. Al loro fianco, oltre a Dave Franco e Lea Salonga, troviamo talenti come Jenny Slate, Manny Jacinto, Dolly de Leon, Jo Koy e Ronny Chieng. Il film, un'opera d'animazione, avventura e commedia della durata di 93 minuti, è stato annunciato nell'aprile 2025 e trae profonda ispirazione dalla mitologia filippina e dall'amicizia che lega i due registi.

Lo stile visivo e narrativo di L'isola dei ricordi è stato paragonato a quello de Il Gatto con gli Stivali: L'ultimo desiderio, anch'esso diretto da Joel Crawford.

Si notano inoltre forti influenze dello Studio Ghibli, in particolare nella romanticizzazione dei paesaggi naturali e nell'uso di obiettivi grandangolari per enfatizzare i momenti emotivi e intimi dei personaggi. La colonna sonora è stata composta da Nathan Matthew David. Il film ha già avuto una presentazione in anteprima all'Annecy International Animation Film Festival 2026, riscuotendo grande interesse.

Omaggi culturali e curiosità produttive

Tra le curiosità legate alla produzione, Januel Mercado ha rivelato che il film è un tributo personale al defunto padre, venuto a mancare durante lo sviluppo del progetto. La pellicola include anche diversi riferimenti alla cultura polinesiana, come le "jeepney".

Questi caratteristici minibus filippini, con rivestimenti in tessuto e capaci di ospitare numerosi passeggeri, sono nati dal riutilizzo delle Jeep Willys lasciate dall'esercito americano nelle Filippine dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un dettaglio che arricchisce il contesto culturale e storico dell'opera, rendendola un ponte tra fantasia e realtà.