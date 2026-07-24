La celebre pecora Shaun, icona dell'animazione Aardman, si prepara a tornare sul grande schermo con una nuova e avvincente avventura: “Shaun, Vita da Pecora: Operazione Z.u.c.c.a.”. Il film, diretto da Steve Cox e Matthew Walker, è stato presentato in anteprima assoluta al Giffoni Film Festival il 24 luglio 2026, dove i registi hanno offerto un primo sguardo esclusivo con clip inedite e il pupazzo originale di Shaun, alto circa 10 centimetri.

Questo nuovo lungometraggio in stop-motion, atteso nelle sale italiane il 28 ottobre con distribuzione Lucky Red, promette di essere un “horror divertente di Halloween per tutta la famiglia”.

La trama vede Shaun, insieme al fedele cane Bitzer, al gregge e al fattore, impegnati nella coltivazione di un vasto campo di zucche in vista della grande festa di Halloween. L'atmosfera idilliaca viene però turbata dall'arrivo di una misteriosa creatura pelosa e spaventosa, che minaccia di rovinare l'evento.

I registi hanno rivelato che il film è un'abile fusione di commedia slapstick e citazioni dal cinema horror. Steve Cox ha spiegato: “Shaun è principalmente incentrato sulla commedia, la comicità slapstick e il divertimento, e volevamo fare un film di Halloween, un film horror. Quindi abbiamo unito i due elementi per cercare di realizzare un film che fosse interessante sia per i bambini che per gli adulti, in modo da poterlo condividere come un film per famiglie.

Non vogliamo che sia troppo spaventoso per il pubblico. Ci assicuriamo sempre che, se facciamo riferimento a un film horror o a un film di Halloween, ci sia una battuta, quindi va bene”. Tra gli omaggi espliciti figurano riferimenti a classici come Psycho e Thriller di Michael Jackson, integrati con la tipica ironia del franchise.

Produzione e omaggi al genere horror

La realizzazione di “Shaun, Vita da Pecora: Operazione Z.u.c.c.a.” ha richiesto un impegno considerevole: quattro anni di lavoro complessivo, con nove mesi dedicati alle riprese. Il progetto ha coinvolto un team di 30-40 animatori, 75 membri della troupe e un totale di circa 500 persone. Durante l'incontro a Giffoni, i registi hanno evidenziato l'importanza della collaborazione e dell'esperienza accumulata dal team di Aardman.

Cox ha sottolineato: “La famiglia di Shaun, tutti coloro che lo realizzano, lavorano assieme da anni e anni. Io ci ho lavorato come animatore, quindi unire le conoscenze di un animatore per riunire tutte le persone che hanno lavorato in passato, ci ha permesso di realizzare questo film in tempi record, le riprese sono state molto rapide e l’esperienza di tutti si è unita per rendere il film il migliore possibile”.

Le citazioni cinematografiche sono un elemento distintivo del film. I registi hanno confermato che, oltre a richiami generici all'iconografia dell'horror, sono presenti scene che omaggiano sequenze classiche di film famosi, come la celebre gag di Psycho nella scena della vasca da bagno.

“Alcuni riferimenti nel film sono piuttosto generici, attingono semplicemente ai cliché e all’iconografia dell’horror, ma ci sono sicuramente alcune scene che richiamano particolari sequenze classiche di film famosi”, hanno dichiarato Cox e Walker. Questo nuovo capitolo segna il terzo lungometraggio per la pecora Shaun, che in passato ha già affrontato avventure nello spazio e in città.

L'arte della stop-motion e l'evento di Giffoni

La produzione di questo film rafforza la rinomata tradizione di Aardman nell'animazione in stop-motion, una tecnica artigianale che ha consolidato la fama internazionale dello studio britannico. La masterclass tenuta dai registi al Giffoni Film Festival ha offerto ai giovani spettatori un'opportunità unica per esplorare il processo creativo, dalla meticolosa costruzione dei personaggi alla complessa realizzazione delle scene.

L'evento ha rappresentato un momento significativo per avvicinare il pubblico più giovane al fascino dell'animazione e del mondo cinematografico.

Con la sua uscita autunnale, strategicamente posizionata per coincidere con la festa di Halloween, “Shaun, Vita da Pecora: Operazione Z.u.c.c.a.” si propone come un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'animazione e un'esperienza cinematografica divertente e adatta a tutte le età.