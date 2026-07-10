Grottaglie, città storicamente riconosciuta per la sua profonda tradizione artigianale, compie un significativo passo avanti nella valorizzazione della ceramica con l'inaugurazione della mostra nata dal concorso internazionale di ceramica contemporanea. L'iniziativa, avviata il 10 luglio 2026, espone un totale di ottantuno opere, frutto del talento di artisti provenienti da ventitré diversi Paesi, offrendo una sintesi originale tra arte, artigianato e sperimentazione.

La prestigiosa esposizione è allestita presso il Castello Episcopio di Grottaglie, un'icona architettonica della cittadina pugliese, e sarà accessibile al pubblico fino al 30 settembre 2026.

Il concorso, promosso con determinazione dal Comune di Grottaglie, ha catalizzato l'attenzione di artisti e ceramisti da ogni angolo del mondo, ponendo un forte accento sul dialogo interculturale e sulle nuove frontiere dell'arte ceramica. L'organizzazione ha espresso orgoglio nell'accogliere "così tante voci diverse in un luogo storicamente votato alla creazione artistica", ribadendo l'obiettivo di elevare Grottaglie a punto di riferimento globale per la ceramica contemporanea.

L'evento internazionale: tra innovazione e radici storiche

L'edizione 2026 del concorso si è affermata come una piattaforma d'eccellenza per la promozione dell'arte ceramica, coinvolgendo creatori dall'Europa, dall'Asia, dalle Americhe e dall'Africa.

La giuria, composta da stimati esperti e critici del settore, ha selezionato con cura le opere che meglio incarnano la ricerca formale e tecnica nel panorama contemporaneo, dimostrando come la tradizione ceramica possa efficacemente interagire con i linguaggi artistici più attuali.

La scelta di trasformare il concorso in una vera e propria mostra internazionale ha offerto al pubblico l'opportunità non solo di ammirare i lavori selezionati, ma anche di percepire le tendenze emergenti nel settore. Si spazia dal connubio tra materiali e tecniche tradizionali fino alle più audaci sperimentazioni innovative. La partecipazione di autori di fama internazionale eleva ulteriormente il prestigio della manifestazione, consolidando il ruolo di Grottaglie quale crocevia culturale e creativo nel Mediterraneo.

Il Castello Episcopio e l'eredità ceramica di Grottaglie

Il Castello Episcopio, fulcro della mostra e del concorso, rappresenta uno dei luoghi più emblematici della storia di Grottaglie. Edificato tra il XIII e il XIV secolo, il castello è da tempo un vivace centro culturale per il territorio. Al suo interno ospita il rinomato Museo della Ceramica, custode di importanti collezioni storiche che documentano le diverse fasi della produzione locale, dal Medioevo fino all'età contemporanea.

La stessa città di Grottaglie è parte integrante della rete delle Città della Ceramica e vanta un quartiere delle ceramiche unico nel suo genere, animato da decine di botteghe attive e installazioni che narrano il profondo legame tra la comunità e l'arte ceramica.

Eventi di risonanza come il concorso internazionale e le mostre correlate contribuiscono significativamente a rafforzare la visibilità di Grottaglie sia a livello italiano che internazionale. Nel 2025, l'affluenza registrata dalle esposizioni ospitate nel castello ha superato le 18.000 presenze, un chiaro indicatore di una crescita costante e di un rinnovato interesse per le arti applicate in questa distintiva città pugliese.