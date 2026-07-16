La XIV edizione di Color Fest si prepara ad animare il Lungomare Falcone Borsellino di Lamezia Terme, nella suggestiva Riviera dei Tramonti, dall'11 al 13 agosto 2026. L'evento, patrocinato dal Comune di Lamezia Terme, si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica internazionale, proponendo una line-up ricca di artisti di rilievo e numerose esclusive regionali. Il festival offre inoltre un importante palcoscenico per i giovani talenti emergenti, mantenendo la sua vocazione alla scoperta e alla valorizzazione artistica.

Il programma musicale: tre giorni tra elettronica e sperimentazione

L'11 agosto segnerà l'apertura del festival con l'esibizione di Apparat, figura cardine dell'elettronica europea, che presenterà il suo nuovo album in full band. La serata vedrà anche i live di James Holden & Wacław Zimpel, C'mon Tigre e l'energia di giovani promesse quali Gaia Banfi, Faccianuvola, prima stanza a destra e La Badessa.

Il 12 agosto si preannuncia come una giornata ricca di contaminazioni sonore, culminando con il suggestivo concerto all'alba di Cosmo. Sul palco si alterneranno The Zen Circus, Tutti Fenomeni, gli olandesi Yīn Yīn, Nico Arezzo con Anna Castiglia, l'attesissimo show esclusivo di Sébastien Tellier e il dj set di Populous.

Il gran finale del 13 agosto sarà all'insegna della scena alternativa internazionale e italiana. Protagonisti saranno l'indie-elettronica dei britannici Django Django e il post-punk dei Deadletter. Non mancheranno la sperimentazione di La Niña e Mai Mai Mai, il raffinato cantautorato di Dimartino e il dj set di okgiorgio, per una chiusura che spazierà tra club culture e nuove sonorità.

Un'esperienza a 360 gradi: palchi, contest e servizi

Il Color Fest si articola su ben sei palchi complessivi, distribuiti tra l'area principale, gli after-show e un camping completamente rinnovato. Questa configurazione non solo amplifica l'offerta musicale, ma crea anche importanti momenti di aggregazione e di valorizzazione del territorio.

Un ruolo centrale è riservato al Marley Stage, che ospiterà il contest "Supernova", una vetrina privilegiata per gli artisti emergenti. Tra i talenti che si alterneranno sul palco figurano Lillo Morreale, Kyunos, Speedy (con Cimini come ospite speciale), Rosita Brucoli e Velia. Le giornate saranno scandite anche dai dj set dei resident Fabio Nirta, Daniele Giustra e Vagliolise.

La logistica è facilitata dalla vicinanza all'aeroporto internazionale, rendendo il festival facilmente accessibile. Per partecipare a questa ricca esperienza, abbonamenti e biglietti sono già disponibili sui canali ufficiali della manifestazione.

"Summer on a solitary beach": musica, paesaggio e comunità

Il claim di questa edizione, "Summer on a solitary beach", è un esplicito omaggio a Franco Battiato e racchiude la filosofia del festival: unire la musica al paesaggio in un'esperienza profonda e immersiva.

La scelta della location, affacciata sul Golfo di Sant’Eufemia con una suggestiva vista su Stromboli, non è casuale. Questo scenario incantevole rafforza l'identità del Color Fest, configurandolo non solo come una rassegna musicale, ma come un'autentica esperienza che fonde arte, territorio e comunità in un connubio indissolubile.