Al Regent Street Cinema di Londra, dal 3 al 17 luglio, è allestita la mostra fotografica "Above and Below The Line", dedicata alle donne che hanno plasmato il cinema italiano nel dopoguerra. L'esposizione celebra le protagoniste dimenticate che, tra gli anni Quaranta e Settanta, con fantasia e inventiva, superarono le barriere tra creazione artistica e organizzazione.

L’inaugurazione del 3 luglio prevede una tavola rotonda con figure di spicco dell'audiovisivo attuale, volta a riconoscere il contributo fondamentale di aiuto registe, sceneggiatrici, segretarie di edizione e fotografe di scena, spesso trascurato in un settore maschile.

La serata include proiezioni di interviste a donne del cinema italiano. Questa iniziativa, che amplia un percorso già esposto a Bologna, nasce da un progetto di ricerca tra l’Università di Warwick, la Oxford Brookes University e la Cineteca di Bologna, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra.

Le protagoniste e il programma degli eventi

La mostra "Above and Below the Line" evidenzia le storie di cinque donne cruciali per il cinema italiano del dopoguerra: la sceneggiatrice Suso Cecchi d’Amico, la regista di documentari Cecilia Mangini, la direttrice di produzione e aiuto regista Mara Blasetti, l'aiuto regista Isa Bartalini e la segretaria di edizione Anna Gruber. Il percorso espositivo, con fotografie d’archivio e biografie, valorizza ruoli come aiuto regista, sceneggiatrice, segretaria di edizione e fotografa di scena.

La tavola rotonda, moderata da Alessandra Gonnella, accoglierà professioniste quali Roberta Bonomi (montatrice), Giulia Gandini (regista tv), Ilaria Fulvio (assistente operatrice), Eleonora Pesci (responsabile acquisizioni Curzon), Maria Laura Ventura (line producer Disney) ed Eleonora Cao Pinna (aiuto regista).

Il 10 luglio, il programma prevede una proiezione speciale de "Il Gattopardo" di Luchino Visconti, seguita da un panel sulle donne dietro il capolavoro. Si approfondirà il contributo della sceneggiatrice Suso Cecchi d’Amico, con Stephen Gundle e Rossana Capitano.

Un progetto tra ricerca e valorizzazione

L'esposizione è un traguardo del progetto collaborativo tra Nervosa Pictures (fondata dalla regista italo-britannica Alessandra Gonnella), la Cineteca di Bologna, l’Arts and Humanities Research Council e l’Università di Warwick, sostenuto dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra.

L'obiettivo è ridare visibilità alle figure femminili che, tra gli anni Quaranta e Settanta, con professionalità e inventiva, hanno contribuito a film chiave del cinema italiano, mantenendo il legame tra creatività e organizzazione.

A ingresso libero, la mostra è allestita nel foyer del Regent Street Cinema, al 307 Regent Street, Londra. Il progetto grafico è di Icastic Design; tra le immagini, spicca la fotografia di Isa Bartalini con Sophia Loren, di Sergio Strizzi.

L'eredità delle donne nel cinema italiano

L’iniziativa londinese arricchisce la memoria storica delle lavoratrici del cinema, offrendo l'occasione di riscoprire storie che hanno definito, spesso da dietro le quinte, il cinema italiano nel mondo. L’impegno dei partner sottolinea la necessità di riconoscere ruoli che, sebbene meno visibili, sono stati fondamentali per lo sviluppo dell’arte cinematografica nazionale ed europea.