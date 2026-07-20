Lo Sferisterio di Macerata ha ospitato ieri sera la seconda serata del 62° Macerata Opera Festival, registrando il tutto esaurito per la rappresentazione de Il Barbiere di Siviglia di Rossini. L'opera, con la regia di Daniele Menghini, è stata proposta in una versione originale e accattivante, interamente ambientata nel mondo dello show business televisivo e strutturata come una vera e propria soap opera, conquistando il pubblico con applausi e risate.

Una regia innovativa tra televisione e opera lirica

La messinscena ideata da Daniele Menghini ha trasformato l'opera rossiniana in un vivace set televisivo, caratterizzato da un'estetica colorata e kitsch.

I costumi eccentrici hanno ulteriormente sottolineato questa scelta stilistica: Don Basilio ha sfoggiato un look punk-rock, Figaro è apparso in giubbotto da motociclista e in monopattino, mentre Berta ha indossato un vistoso abito ottocentesco. Rosina, protagonista femminile, ha colpito con un abito rosa dalla gonna extralarge e una parrucca tinta, elementi che hanno contribuito a definire l'atmosfera moderna e irriverente dello spettacolo.

Nella trama rivisitata, Figaro, interpretato da Grisha Martirosyan, si cala nei panni di un conduttore di un format televisivo intitolato “F*cktoum”, il cui scopo è unire coppie d’innamorati nel suo salone. A contrastarlo è Don Basilio, impersonato da Riccardo Fassi, che nella celebre aria “La Calunnia” cerca invece di dividerle.

Parallelamente, si sviluppa una "soap settecentesca" intitolata “L’inutil precauzione”, dove Rosina, con il volto e la voce di Raffaella Lupinacci, è costretta a recitare per il produttore Bartolo, interpretato da Marco Filippo Romano, il quale tenta di sottrarla all’influente Almaviva, cui ha dato vita Ruzil Gatin.

La narrazione è stata arricchita dalla presenza di un Arlecchino-mimo, che ha guidato gli spettatori attraverso la vicenda, e dall’influencer Valentina Anzani, che, vestita di lustrini e paillettes, ha illustrato la storia al pubblico, sebbene le sue spiegazioni siano state spesso interrotte da gag e colpi di scena che hanno animato la rappresentazione.

Finale sorprendente e un cast di talento

La storia ha raggiunto il suo culmine con la proposta di matrimonio tra Rosina e Almaviva. Tuttavia, in un finale a sorpresa, Rosina, vestita da sposa in stile meringa, ha scelto di fuggire dall’arena, inseguita dalle telecamere. Questo gesto è stato interpretato come un atto femminista, un rifiuto dei ruoli tradizionali imposti a mogli e figlie obbedienti, conferendo all'opera un messaggio contemporaneo e di forte impatto. Il pubblico ha accolto con entusiasmo le numerose gag e i momenti comici, tributando applausi e risate e apprezzando l'eccellente prova sia vocale che attoriale dell'intero cast.

Oltre ai protagonisti già menzionati, il cast ha visto la partecipazione di Valerio Morelli nel ruolo di Fiorello.

La direzione musicale è stata affidata a Jacopo Brusa, che ha guidato l’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Il Coro Lirico Marchigiano “Vincenzo Bellini”, preparato da Christian Starinieri, e i Pueri Cantores “D. Zamberletti”, sotto la guida di Gian Luca Paolucci, hanno contribuito al successo dello spettacolo. Le prossime repliche de Il Barbiere di Siviglia sono in programma per il 24 luglio, il 2 e l’8 agosto, offrendo ulteriori opportunità per assistere a questa innovativa interpretazione.