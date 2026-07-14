Dal 31 luglio al 7 ottobre 2026, il Museo Gigi Guadagnucci – Villa Rinchiostra di Massa ospita "Astratto Organico", un'importante mostra dedicata alla scultura del Novecento. L'esposizione presenta 33 opere di sei grandi artisti che hanno segnato la storia della scultura moderna: Henry Moore, Agustin Cárdenas, François-Xavier Poncet, Lorenzo Viani, Alicia Penalba e Hanna Rostkowska.

I protagonisti della scultura del Novecento

"Astratto Organico" offre un viaggio tra le principali tendenze della scultura del XX secolo, mettendo in dialogo opere di artisti di fama internazionale.

Tra questi, Henry Moore, scultore britannico di grande influenza, con creazioni che esplorano la relazione tra figura umana e forme naturali. Accanto a lui, Agustin Cárdenas, artista cubano noto per le sue sculture astratte e biomorfiche, e François-Xavier Poncet, che ha saputo fondere tradizione e innovazione. Completano il percorso Lorenzo Viani, artista italiano dallo stile personale e riconoscibile, Alicia Penalba, scultrice argentina protagonista della scena internazionale, e Hanna Rostkowska, che ha contribuito a definire nuovi linguaggi plastici.

Il Museo Gigi Guadagnucci – Villa Rinchiostra

La sede della mostra, il Museo Gigi Guadagnucci – Villa Rinchiostra, è uno dei principali poli culturali di Massa.

Immersa in un ampio parco, la villa ospita regolarmente esposizioni dedicate all'arte moderna e contemporanea, offrendo un contesto ideale per valorizzare le opere dei grandi maestri della scultura del Novecento.

"Astratto Organico" si inserisce nel programma di valorizzazione del patrimonio artistico locale e internazionale. L'esposizione offre al pubblico l'opportunità di ammirare capolavori che hanno segnato la storia della scultura e di approfondire la conoscenza di artisti che hanno saputo innovare il linguaggio plastico, influenzando generazioni di scultori.