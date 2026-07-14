Il Museo Gigi Guadagnucci di Villa Rinchiostra a Massa si prepara ad accogliere, dal 31 luglio al 7 ottobre 2026, la mostra "Astratto Organico", un'importante rassegna dedicata ai protagonisti della scultura del secondo Novecento. Curata da Mirco Taddeucci, con i testi critici di Kevin McManus, l'esposizione presenta 34 opere, tra cui quattro inedite, firmate da maestri di fama internazionale come Henry Moore, Agustín Cárdenas, Antoine Poncet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostkowska.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Massa e organizzata da Not Titled Yet, si inserisce strategicamente nel percorso intrapreso dall'amministrazione per consolidare il ruolo del Museo Gigi Guadagnucci quale polo culturale di rilievo sia a livello nazionale che internazionale.

Questa nuova proposta espositiva segue il successo ottenuto nel 2025 con la mostra incentrata sul dialogo tra Guadagnucci e Gio’ Pomodoro. L'inaugurazione, aperta al pubblico, è fissata per venerdì 31 luglio alle ore 18.30, presso la sede museale di Via dell’acqua, 175, a Massa.

Il percorso espositivo: natura, astrazione e maestri del Novecento

"Astratto Organico" invita i visitatori a esplorare il profondo rapporto tra natura e astrazione che ha caratterizzato la ricerca plastica del XX secolo. La mostra evidenzia il legame intrinseco che unisce artisti di diverse provenienze geografiche, tutti accomunati da una concezione della forma ispirata ai processi organici. Attraverso un'ampia selezione di sculture, bronzi, marmi, gessi, disegni, collage e studi preparatori, viene narrata l'evoluzione di un linguaggio artistico capace di trasfigurare elementi del mondo vegetale, animale e del corpo umano in forme essenziali e potenti.

Il percorso si articola per nuclei tematici, favorendo un confronto diretto tra le molteplici interpretazioni della scultura astratto-organica elaborate dai sei artisti in mostra.

Una sezione di particolare rilievo è dedicata a Henry Moore, figura centrale della scultura moderna, di cui si celebra il quarantennale della scomparsa. La mostra ripercorre il suo storico e significativo rapporto con la Toscana e la Versilia, un legame nato con la realizzazione della celebre Reclining Figure per la sede Unesco di Parigi e consolidatosi attraverso la sua attività presso i prestigiosi laboratori Henraux e Il Bisonte. La presenza di artisti provenienti da Regno Unito, Francia, Svizzera, Italia, Cuba, Argentina e Polonia sottolinea la portata internazionale dell'evento e il loro forte legame con il rinomato distretto del marmo apuo-versiliese.

Il Museo Gigi Guadagnucci: un polo per la scultura contemporanea

Il Museo Gigi Guadagnucci, incastonato nella suggestiva cornice di Villa Rinchiostra, si conferma un punto di riferimento per la valorizzazione della scultura contemporanea e la promozione di eventi culturali che stimolano il dialogo tra gli artisti e il territorio. La mostra "Astratto Organico" si inserisce pienamente in questa missione, ponendo l'accento sulla sperimentazione artistica e sul confronto tra diverse scuole e tradizioni scultoree. L'esposizione offre così al pubblico un'opportunità unica per approfondire la conoscenza di un linguaggio artistico che ha profondamente segnato il Novecento, attraverso opere che dialogano in modo suggestivo con la materia, lo spazio e il mondo naturale.