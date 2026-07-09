Le Gallerie d’Italia di Milano ospitano la mostra “Bellezza e Bruttezza. Ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento”, un’esposizione che invita a esplorare il dialogo profondo tra armonia e disarmonia nell’arte. Il percorso espositivo, curato da Chiara Rabbi Bernard e coordinato da Gianfranco Brunelli, si concentra sull’interpretazione e la rappresentazione del bello e del brutto nei diversi contesti culturali che hanno animato il Rinascimento e il Manierismo, tra la fine del Quattrocento e il Cinquecento.

Aperta al pubblico dal 10 luglio al 18 ottobre, l’iniziativa presenta oltre cento opere – tra dipinti, disegni, sculture, manoscritti e oggetti – prestate da prestigiose istituzioni internazionali.

La rassegna vanta la presenza di grandi maestri del Rinascimento italiano, tra cui Botticelli, Michelangelo, Leonardo, Tiziano, Veronese, Tintoretto, Lorenzo Lotto, Ludovico Carracci e Bernardino Luini. Accanto a loro, spiccano nomi di rilievo d’oltralpe e fiamminghi come Lucas Cranach il Vecchio, Jan Gossaert, Adriaen Thomasz Key, Willem Key, Frans Floris, Quentin Metsys e Hendrick Goltzius, offrendo un confronto artistico di ampio respiro.

Un percorso tra ideale e reale

Il percorso espositivo è scandito in sezioni tematiche che esplorano diverse sfaccettature del concetto di bellezza e bruttezza. Si analizzano l’eredità del classico, la rappresentazione della bellezza femminile, il ritratto realistico, i personaggi iconici, l’uso della cosmesi, il tema del mostruoso e l’intrigante compresenza di bello e brutto all’interno della medesima opera.

I visitatori sono invitati a un confronto diretto tra le diverse interpretazioni artistiche, individuando affinità e differenze tra gli autori e i loro specifici contesti culturali.

Prima di giungere a Milano, l’esposizione ha riscosso successo al Bozar – Centro per le Belle Arti di Bruxelles nel febbraio 2026, a testimonianza dell’interesse internazionale per il confronto tra ideale e reale nell’arte del Rinascimento.

Informazioni per la visita

Le Gallerie d’Italia di Milano, situate in Piazza della Scala 6, si confermano una delle sedi espositive più prestigiose del capoluogo lombardo. La mostra è accessibile al pubblico dal martedì alla domenica, con orario continuato dalle 9:30 alle 19:00. Un’occasione imperdibile per ammirare da vicino le opere di maestri italiani e stranieri, immergendosi nelle diverse visioni che hanno plasmato il concetto di bellezza e bruttezza nel Rinascimento.