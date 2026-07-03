La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (Fnob) e la Fondazione Italiana Biologi (FIB) hanno annunciato la nascita della prima Scuola di Restauro dedicata ai biologi. L'iniziativa è stata presentata il 3 luglio 2026 all’Orto Botanico di Napoli, durante l’evento ECM “Biologia applicata al restauro: innovazione e tutela del patrimonio culturale”. Con avvio previsto a settembre 2026, il progetto segna un cambiamento significativo nell'approccio alla conservazione dei beni culturali italiani, promuovendo una strategia basata su principi programmati, scientifici e multidisciplinari, superando la tradizionale logica dell’emergenza.

Obiettivi e struttura del percorso formativo

La nuova Scuola di Restauro, sotto la responsabilità scientifica di Federico L.I., direttore della Scuola Permanente FIB “La Biologia Applicata ai Beni Culturali”, è progettata per formare circa 50 biologi in un percorso di tre mesi. Il programma didattico integrerà webinar teorici con seminari pratici itineranti della durata di tre giorni. Tra i temi affrontati vi saranno le tecniche di disinquinamento biologico, l'analisi dei processi di biodeterioramento e la valutazione della cosiddetta “patina del tempo”. Un aspetto distintivo della formazione sarà l'applicazione pratica delle competenze acquisite in veri e propri “laboratori a cielo aperto”, includendo siti di straordinaria importanza strategica come Pompei, Ercolano e la Reggia di Caserta.

Vincenzo D’Anna, presidente di FNOB e FIB, ha definito l’iniziativa un “passo decisivo” per rafforzare il ruolo delle scienze biologiche nella salvaguardia del patrimonio nazionale. D’Anna ha enfatizzato l'obiettivo di formare biologi capaci di operare in un sistema di conservazione programmata, collaborando strettamente con restauratori e ricercatori, sempre nel pieno rispetto della storia e della materia dell’opera. Ha inoltre sottolineato che “non sempre la patina del tempo è qualcosa da cancellare, perché fa parte della bellezza dell’opera d’arte”, evidenziando come il ruolo del biologo sia quello di condurre indagini specifiche, sotto la guida dei restauratori, per comprendere il degrado e preservare il valore storico ed estetico delle opere.

L'importanza della collaborazione multidisciplinare

Durante l’evento, Mariano Nuzzo, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, ha rimarcato il valore del dialogo tra le diverse professionalità coinvolte nei cantieri di conservazione e l'essenzialità delle indagini scientifiche per interventi consapevoli e rispettosi. Nuzzo ha affermato che “se venisse meno uno degli anelli della catena – studio, prevenzione, manutenzione e restauro – l’intero percorso della conservazione si interrompe”, evidenziando la necessità di passare da una multidisciplinarietà formale a una reale e integrata.

Federico L.I. ha richiamato i principi fondamentali di memoria, storia ed estetica, introducendo il concetto di “storicità ulteriore” di un bene, inteso come la stratificazione di eventi che ne costruiscono la biografia.

Ha citato l'esempio della Basilica di Santa Chiara a Napoli, dove la rimozione di un rivestimento barocco ha cancellato una fase rilevante della sua storia. La missione della Scuola, ha concluso Federico L.I., è formare biologi con una profonda coscienza professionale, capaci di interpretare la complessità materiale e storica delle opere, poiché “un uomo senza memoria è come una città senza storia”.