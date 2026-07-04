La 44ª edizione del Festival La Notte dei Poeti si apre con un omaggio a Michela Murgia, una delle voci più significative della letteratura italiana contemporanea, scomparsa nel 2023. L'evento, organizzato dal Cedac, si terrà nell’area archeologica di Nora, vicino a Cagliari, dal 10 al 25 luglio. L'anteprima nazionale del monologo "Anna della pioggia", interpretato da Elena Arvigo e prodotto da Bam Teatro, inaugurerà il festival venerdì 10 luglio alle ore 20. Lo spettacolo prende vita tra le suggestive rovine dell’antica città, creando un’atmosfera di profondo impatto emotivo.

Il monologo è ispirato all'omonima raccolta di racconti di Michela Murgia. In scena, Elena Arvigo incarna la figura di una giovane donna che, a Milano, inizia a correre sotto la pioggia in quello che viene descritto come un "arcano rito catartico", frutto dell'immaginazione della scrittrice. La pièce si configura come un'intensa indagine nella coscienza della protagonista, esplorando i suoi pensieri, i traumi irrisolti e i nodi più profondi dell'esistenza. L'attrice ligure ha raccontato il suo primo incontro con Murgia: "Il mio incontro con Michela Murgia è avvenuto attraverso i social. Un giorno l’ho sentita parlare e argomentare la sua posizione antimilitarista, con un pensiero così cristallino, che ho sentito il desiderio di conoscerla meglio attraverso i suoi libri".

Arvigo si è detta affascinata dalla "polifonia di voci" presente nella raccolta, che include personaggi emblematici come Beatrice Cenci, Odabella, Morgana ed Elena di Troia. Questa pluralità, ha sottolineato l'attrice, rivela la straordinaria capacità di Murgia di restituire molteplici punti di vista sulla realtà, un tratto distintivo della sua opera.

Un viaggio tra le voci femminili di Michela Murgia

La versione teatrale di "Anna della pioggia" preserva questa ricchezza di storie e sensibilità, dando spazio non solo alla moderna eroina che dà il titolo al libro, ma anche ad altri personaggi significativi della raccolta. L'attrice ha descritto lo spettacolo come "un viaggio tra le righe di un’antologia dove affiora il pensiero della scrittrice di Cabras scomparsa nel 2023".

Uno dei temi centrali esplorati è quello della fuga: "I grandi fuggitivi non sanno da cosa scappano, la fuga può perfino diventare, o sembrare, un’inseguimento", ha riflettuto Arvigo. L'immagine di Anna che corre sotto la pioggia si trasforma così in una "piccola parabola spirituale, un’iniziazione alla vita". Nel suo adattamento, Arvigo ha cercato di "scappare anch’io", con l'obiettivo di restituire al pubblico "il gusto, la bellezza e l’incanto" del racconto di Murgia, evitando qualsiasi retorica e mantenendo la sua leggerezza implacabile.

Nora: tra archeologia e teatro, una cornice unica

L’area archeologica di Nora, sede del festival, è uno dei siti storici più importanti della Sardegna, con preziose testimonianze fenicio-puniche e romane, tra cui un antico teatro romano che ospita le rappresentazioni.

L'utilizzo delle rovine come scenario teatrale crea un ponte suggestivo tra passato e presente, offrendo agli spettatori un'esperienza immersiva in un contesto ricco di storia. La Notte dei Poeti, giunta alla sua 44ª edizione, si conferma un appuntamento culturale di rilievo per l'isola, capace di attrarre un vasto pubblico grazie a una programmazione che valorizza sia la produzione contemporanea sia il patrimonio letterario e storico del territorio.

L'anteprima nazionale di "Anna della pioggia" si inserisce in un cartellone festivaliero che propone ogni anno un'ampia offerta di spettacoli di teatro, musica e poesia. Questo contribuisce attivamente alla vitalità culturale della Sardegna, offrendo spunti di riflessione su temi attuali attraverso la potenza della letteratura e delle sue espressioni dal vivo.