"Io non vivo nel mondo, io vivo nel mio mondo". Con queste parole si apre il trailer di "Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti", il film diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti che arriverà nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre, distribuito da Plaion Pictures, in occasione del 60esimo compleanno dell'artista.

Un viaggio nella storia di Lorenzo

L'annuncio del film arriva a pochi giorni dal debutto italiano de "L'Arca di Lorè", il nuovo tour nelle arene all'aperto del Centro e Sud Italia che partirà da Olbia il 7 agosto e si concluderà al Circo Massimo di Roma il 12 e 13 settembre.

La pellicola attraversa la storia dell'uomo Lorenzo e dell'artista Jovanotti, protagonista di un percorso capace di attraversare generazioni diverse continuando a innovare, cambiare linguaggio e mantenere un forte legame con il pubblico senza diventare prevedibile.

Musica, viaggio, festa, visione, energia e immaginazione sono gli elementi che compongono il racconto di una carriera sempre in movimento.

Il lato pubblico e quello più intimo

Il trailer anticipa i diversi mondi del film: la dimensione live, con le immagini dei grandi concerti; il lavoro creativo e musicale, anche attraverso la presenza di Rick Rubin; e una parte più privata e personale, fatta di immagini familiari, momenti di silenzio e confessioni che mostrano un Lorenzo inedito.

Tra i momenti raccontati c'è anche quello dell'incidente in bicicletta che ha costretto l'artista a un lungo periodo di stop.

"Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti" si presenta così come un viaggio emotivo dentro una vita in continua evoluzione. Il film nasce dall'incontro con Dario Zonta e Carlo Zoratti, autori e registi della pellicola, e da un rapporto costruito in sette anni di vicinanza, ascolto e fiducia.

Un percorso narrativo che sceglie una prospettiva originale, senza limitarsi alla celebrazione e senza cercare risposte semplici.