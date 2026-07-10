Alla vigilia del suo 92esimo compleanno, la città di Piacenza ha reso omaggio a Giorgio Armani, uno dei suoi figli più illustri, con un murale monumentale. L'opera, alta 27 metri e lunga 11, è stata realizzata dall'urban artist Antonio Cotecchia, in arte Kotè, sulla facciata di un edificio di otto piani nel quartiere della Farnesiana, alla periferia della città. Il murale è stato svelato sulle note di 'Heroes' di David Bowie, rafforzando il legame profondo tra lo stilista e la sua terra natale.

L’iniziativa, curata dall’associazione ArteViva ETS, ha vinto la sezione speciale dedicata a Giorgio Armani nell’ambito del bando comunale “Uau Pc!

— Urban Art Unites Piacenza” e del bando cultura della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Per questa creazione, Kotè ha voluto rappresentare un Armani "scintillante, onirico ed eccentrico". L'artista ha spiegato la sua scelta: “Ho scelto di non imitare il suo stile ma di raccontare l’Armani scintillante, onirico ed eccentrico che lui stesso rivendicava di essere, oltre le etichette in cui in tanti hanno provato a rinchiuderlo. Mi sono avvicinato alla sua storia con rispetto, ma usando il mio linguaggio. Vorrei che questo omaggio parlasse soprattutto ai giovani: passione, dedizione e coraggio possono trasformare un’origine semplice in una storia capace di ispirare il mondo”.

Le radici piacentine di Armani e il significato dell'opera

Il murale, che domina una parte significativa del quartiere Farnesiana, evoca le origini di Armani. Nato l’11 luglio 1934 in via Colombo, a poca distanza dal luogo dell'installazione, Giorgio Armani trascorse l'infanzia a Piacenza. Successivamente, fu costretto con la famiglia a rifugiarsi in Valtrebbia durante i bombardamenti, trovando poi casa a Rivalta, località che oggi custodisce le sue ceneri. L’opera di Kotè è un racconto visivo che include elementi del lavoro sartoriale di Armani: sono riconoscibili una sarta, bozzetti di moda, trame tessili e le iconiche arcate del teatro municipale di Piacenza. I colori scelti – viola, magenta, blu e greige – richiamano una frase dal suo libro autobiografico "Per amore", enfatizzando la sua varietà e libertà creativa.

La sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, ha evidenziato il valore collettivo dell'iniziativa: “Questo murale è il segno concreto del legame profondo tra Giorgio Armani e la sua città natale. È un tributo che appartiene a tutta la comunità e che trasforma lo spazio pubblico in un luogo di memoria, bellezza e ispirazione per le nuove generazioni. Abbiamo scelto di realizzarlo in un quartiere popolare perché il talento, la cultura e la bellezza devono essere accessibili a tutti e vivere nei luoghi della quotidianità, dove possono diventare occasione di crescita e di orgoglio per un’intera comunità”.

Arte pubblica: ispirazione e rigenerazione urbana

L’opera "Tributo a Giorgio Armani" è stata fortemente sostenuta dal Comune e dalle istituzioni locali come un esempio di arte pubblica e rigenerazione urbana.

Attraverso il linguaggio visivo di Kotè, la città intende rivolgersi in particolare ai giovani, ispirandoli con la storia di chi, partendo da una realtà modesta, ha saputo rappresentare l’Italia nel mondo della moda. L’artista stesso ha evidenziato come nel murale “Armani incrocia lo sguardo dei passanti”, creando un senso di vicinanza e partecipazione.

Sebbene Piacenza abbia già celebrato in passato il suo legame con Giorgio Armani, questa iniziativa si distingue per la sua monumentalità e per il coinvolgimento del tessuto civile locale. Il progetto, oltre a rendere omaggio a un protagonista della moda internazionale, mira a trasmettere alle nuove generazioni il messaggio che “tutti hanno il diritto di seguire i propri sogni e immaginare un futuro diverso dal proprio presente”.

L’impegno congiunto di ArteViva ETS e delle istituzioni cittadine ribadisce il ruolo della cultura e delle arti visive come strumenti di inclusione e crescita collettiva.

Grazie a questa imponente opera, Piacenza rafforza la memoria di Giorgio Armani, fondendo tradizione e contemporaneità dell'urban art. Il quartiere Farnesiana si arricchisce così di un nuovo simbolo, che racconta la forza ispiratrice di una storia locale capace di parlare universalmente.