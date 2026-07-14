Il suggestivo borgo di Poggio di Otricoli, in provincia di Terni, si prepara nuovamente ad accogliere le sue rinomate Giornate Medioevali. Questa attesa manifestazione storica, che richiama visitatori e appassionati da diverse località, trasforma il centro storico in un vibrante palcoscenico di rievocazioni, spettacoli e sapori autentici del passato. L'evento rappresenta un appuntamento consolidato, capace di immergere la comunità locale e i turisti nell'atmosfera affascinante del Medioevo.

Durante le Giornate Medioevali, le antiche vie del borgo si animano con un ricco programma di attività.

Figuranti in costume d'epoca, sbandieratori e musici creano un'ambientazione suggestiva, mentre i mercatini artigianali offrono prodotti unici. Gli organizzatori hanno previsto anche cene medievali, spettacoli di falconeria e rappresentazioni teatrali che attingono alle tradizioni dell'epoca. L'iniziativa coinvolge attivamente numerose associazioni del territorio, contribuendo a valorizzare le peculiarità storiche e culturali di Poggio di Otricoli.

Il cuore della rievocazione

La manifestazione si svolge nel cuore pulsante del borgo umbro, meticolosamente allestito con scenografie e addobbi che ricreano fedelmente l'ambiente medievale. I visitatori hanno l'opportunità di assistere a emozionanti tornei, partecipare a giochi storici e osservare dimostrazioni di antichi mestieri, che riportano in vita le pratiche di un tempo.

Non mancano gli stand gastronomici, dove è possibile degustare prodotti tipici locali e menù ispirati alle ricette del Medioevo. I momenti più attesi sono gli spettacoli serali, con esibizioni di artisti e gruppi storici che giungono anche da altre regioni, arricchendo ulteriormente l'offerta culturale.

Poggio di Otricoli: storia e tradizione

Poggio di Otricoli, frazione del comune di Otricoli nella provincia di Terni, in Umbria, è un luogo intriso di storia. Il borgo è celebre per il suo patrimonio storico e per le numerose iniziative dedicate alla valorizzazione delle tradizioni locali. Le Giornate Medioevali si confermano come uno degli eventi più rappresentativi, essenziale per mantenere viva la memoria delle antiche usanze e delle radici culturali che definiscono l'identità della comunità.