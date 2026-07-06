Martedì 7 luglio, la suggestiva Sala Rossa dell'Albergo dell'Agenzia di Pollenzo si prepara ad accogliere un evento di grande risonanza culturale: "Transumanza Favolosa". A partire dalle ore 21.30, l'iniziativa si propone come un'occasione unica per esplorare il potere delle storie quali veicolo di incontro e dialogo tra culture differenti. L'intero progetto è stato ideato da Andrea Satta, figura poliedrica nota come pediatra, scrittore e voce dei Têtes de Bois, e trae ispirazione profonda dall'esperienza di "Mamme Narranti".

La serata vedrà protagoniste quattro favole, narrate con passione da mamme sia italiane che straniere residenti nel territorio, le cui parole saranno magicamente accompagnate dalle illustrazioni dal vivo di Giulia Gatta.

Un parterre di ospiti illustri arricchirà il palco: accanto ad Andrea Satta, interverranno Angelo Pellini, Moni Ovadia e Barbara Nappini, attuale presidente di Slow Food Italia. L'appuntamento si svolge in un'atmosfera di profondo ricordo per Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, e mira a promuovere attivamente la condivisione di fiabe, ricordi e tradizioni che, da sempre, tessono legami indissolubili tra persone di diverse nazionalità.

Il cuore pulsante del progetto "Mamme Narranti" risiede in una domanda semplice ma potente, che Andrea Satta ha rivolto a madri di oltre trenta nazionalità incontrate nel suo ambulatorio pediatrico nella periferia romana: "Come ti addormentavi da bambino?". Da questa interrogazione sono scaturite innumerevoli storie che hanno saputo trasformare un comune studio medico in un vibrante luogo di incontro, dialogo e comunità, dimostrando come la narrazione possa abbattere barriere e costruire ponti.

"Paesaggi Favolosi": un laboratorio creativo per i più giovani

La tappa di Pollenzo di "Transumanza Favolosa" non si limita all'evento serale, ma offre anche un significativo appuntamento pomeridiano. Alle ore 18, nel suggestivo cortile dell’Università di Scienze Gastronomiche, si terrà "Paesaggi Favolosi", un innovativo laboratorio di architettura specificamente pensato per coinvolgere bambini e ragazzi di età compresa tra i sei e i tredici anni. Ideato da Lao Satta e Jack Mazzoli, questo laboratorio è concepito per stimolare la creatività e l'immaginazione dei partecipanti attraverso attività legate al racconto e alla visualizzazione degli spazi.

Informazioni pratiche e adesione all'iniziativa

L'intera iniziativa è resa possibile grazie al prezioso sostegno del Comune di Bra e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, enti che riconoscono il valore di tali manifestazioni per il territorio. L'ingresso a tutti gli eventi è libero, fino all'esaurimento dei posti disponibili, ma è fortemente consigliata la prenotazione. Per assicurarsi un posto e partecipare a questa esperienza di condivisione e cultura, è possibile scrivere all'indirizzo email m.gemelli@slowfood.it. La manifestazione si inserisce armoniosamente in un più ampio contesto di valorizzazione delle tradizioni locali e di promozione dell'incontro tra culture diverse, in perfetta sintonia con la missione dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, un'istituzione nata con l'obiettivo primario di promuovere la cultura alimentare e la sostenibilità.