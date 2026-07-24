Il nuovo parco sommerso di Porto Cesareo ha inaugurato, offrendo un itinerario archeologico subacqueo che narra tremila anni di storia. Presentato il 24 luglio 2026, il progetto è frutto della collaborazione tra Comune di Porto Cesareo, Università del Salento e Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo. L'obiettivo è la valorizzazione di un'area marina ricca di testimonianze archeologiche, dall'epoca greca e romana all'età contemporanea. L'accessibilità dei reperti sommersi promuove un nuovo turismo culturale e scientifico, coniugando tutela e fruizione sostenibile delle risorse locali.

Il percorso si articola in sei tappe principali, segnalate da boe informative. Subacquei e appassionati possono scoprire oltre cinquanta reperti: ancore, ceppi di piombo, relitti e manufatti. Spiccano anfore commerciali e ceppi romani, testimonianze delle antiche rotte mediterranee. Il mare di Porto Cesareo, crocevia di traffici per secoli, custodisce memorie del passato. Il parco sommerso è accessibile con immersioni guidate o nuotate in apnea, estendendosi per centinaia di metri lungo la costa del Salento, rendendo la visita possibile anche ai meno esperti.

Un progetto di valorizzazione condivisa

La realizzazione è frutto di proficua collaborazione. L'Università del Salento ha coordinato ricognizioni archeologiche e narrazione didattica.

La Soprintendenza ha garantito il rispetto delle normative sulla tutela dei beni sommersi. L'iniziativa offre una modalità innovativa di scoperta del patrimonio, favorendo il coinvolgimento di comunità e visitatori nel rispetto dell'ambiente marino. Promosse anche attività di formazione per operatori turistici e guide subacquee.

L'inaugurazione del parco sommerso risponde all'esigenza di proteggere un tratto di mare che in passato ha subito saccheggi e deterioramento. Il sistema di boe, con pannelli illustrativi resistenti all'acqua, facilita l'orientamento e previene il contatto diretto con i reperti, favorendo la loro conservazione a lungo termine. Gli organizzatori hanno ribadito l'impegno a monitoraggi costanti e aggiornamenti periodici, con il supporto di volontari e associazioni locali, per garantire la custodia e la valorizzazione continua dell'area.

Tremila anni di storia nel mare di Porto Cesareo

Porto Cesareo è nota per un ecosistema marino tra i più ricchi del Mediterraneo. Il parco sommerso si inserisce in un contesto già riconosciuto scientificamente: qui si trova l'Area Marina Protetta di Porto Cesareo, istituita nel 1997 e gestita dal Ministero dell'Ambiente. L'area, tra Porto Cesareo e Nardò, ospita una straordinaria varietà di flora e fauna e comprende, oltre ai reperti archeologici, habitat protetti fondamentali per la biodiversità.

La creazione del parco sommerso rafforza il legame tra storia, natura e sviluppo sostenibile del territorio. Il Comune di Porto Cesareo, con Soprintendenza e Università del Salento, ha promosso iniziative didattiche per le scuole e campagne di sensibilizzazione per la tutela del patrimonio subacqueo.

Il parco, accessibile tutto l'anno, diventa un modello replicabile per altre zone costiere italiane e un'opportunità strategica per sviluppare nuove forme di turismo culturale, scientifico e naturalistico nelle acque del Salento.