Il Museo di Roma a Palazzo Braschi si prepara ad accogliere una delle più attese retrospettive dedicate a Keith Haring, l'iconico artista statunitense che ha segnato profondamente la seconda metà del Novecento. Dal 6 ottobre 2026 all'11 aprile 2027, la capitale ospiterà una grande mostra che riunirà oltre 140 opere e materiali originali, molti dei quali mai esposti prima. Questo ambizioso progetto espositivo è reso possibile grazie ai prestiti eccezionali della Nakamura Keith Haring Collection, la più vasta raccolta al mondo dedicata all'artista, arricchita da importanti contributi provenienti da collezioni pubbliche e private internazionali.

L'iniziativa è curata da Kaoru Yanase, Ilaria Miarelli Mariani e Claudio Zambianchi. La promozione è a cura di Roma Capitale, attraverso l'Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. La produzione e l'organizzazione sono affidate alla Sovrintendenza Capitolina e a MondoMostre, con il prezioso supporto tecnico di Zètema Progetto Cultura e il contributo di Premium Partner Fineco. Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura, ha espresso grande soddisfazione, affermando che il percorso espositivo a Palazzo Braschi «valorizzerà il materiale e rappresenterà un’occasione per confrontarsi con un artista che ha messo nella sua arte tutta la sua vita».

Il percorso artistico di Keith Haring: dall'arte di strada all'impegno sociale

La mostra ripercorre l'intera traiettoria artistica di Keith Haring, dagli esordi con gli iconici Subway Drawings realizzati nella metropolitana di New York, fino ai poster politici, alle grandi sculture, ai dipinti e alle opere finali create prima della sua scomparsa. Il percorso espositivo si articola in nuclei tematici che esplorano i molteplici aspetti dell'artista: dalla sua relazione con l'arte e lo spazio urbano, al suo profondo impegno politico e sociale, al rapporto con la vitalità del corpo e alla dimensione simbolica e spirituale della sua produzione.

Un ruolo significativo nel percorso artistico di Haring è stato rivestito dall'Italia.

Una sezione iniziale della mostra è dedicata proprio a questo legame, documentando, attraverso opere e testimonianze, gli interventi che l'artista realizzò a Napoli, Milano e, in particolare, a Pisa, città dove ha lasciato uno dei suoi murales più celebri. L'Italia, infatti, è stata un luogo dove Haring ha trovato spazi pubblici, galleristi e progetti in grado di dialogare con la sua visione di arte urbana e collettiva.

Palazzo Braschi: sede prestigiosa e strategia di comunicazione

Il Museo di Roma a Palazzo Braschi, prestigiosa sede espositiva nel cuore della capitale, si prepara a sostenere il progetto con un'ampia campagna di comunicazione e promozione. La mostra sarà affiancata dalla produzione di materiali informativi, distribuiti capillarmente in tutta la Capitale: tra punti informativi turistici, musei, biblioteche, accademie, università e altri spazi culturali.

Sono previste una ricca campagna media, attività sul web e iniziative sui canali istituzionali, con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini e dei visitatori internazionali.

Per sponsor epartner, saranno previste specifiche attività, inclusa la visibilità sui materiali di comunicazione e la possibilità di organizzare visite esclusive fuori orario, in accordo con Roma Capitale. Palazzo Braschi, sede del Museo di Roma, è già rinomato per le sue ampie sale che accolgono esposizioni temporanee di rilievo internazionale e per il suo affaccio su Piazza Navona, offrendo un contesto ideale per una retrospettiva di tale portata. L'esposizione su Keith Haring si inserisce in una consolidata tradizione di programmazione espositiva che valorizza il dialogo tra linguaggi contemporanei e la ricca storia del luogo, presentando artisti sia italiani che internazionali.