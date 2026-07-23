Le Scuderie del Quirinale a Roma ospiteranno, dal 9 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027, la prima grande mostra monografica interamente dedicata a Jacopo da Pontormo (Pontorme, Empoli, 1494 – Firenze, 1557). L'esposizione, un appuntamento culturale atteso in Italia per il 2026, riunisce capolavori e opere su carta dell'artista toscano. L'iniziativa è promossa da Ales – Scuderie del Quirinale in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e prodotta con la casa editrice Electa. La curatela scientifica è affidata a Cristina Acidini, affiancata da un team di studiosi che include Elena Capretti, Philippe Costamagna, Bruce Edelstein e Carlo Falciani.

Jacopo da Pontormo, figura centrale del Cinquecento fiorentino e innovatore cruciale nel passaggio dal Rinascimento alla Maniera, è per la prima volta protagonista di una mostra a lui dedicata. Questo evento unico offre l'occasione di ammirare riuniti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di sue opere su carta. La rassegna è arricchita da prestiti eccezionali provenienti da prestigiose istituzioni e collezioni museali internazionali, tra cui la Galleria dell’Accademia, i Musei del Bargello, l’Istituto Centrale per la Grafica, il celebre Louvre di Parigi, la National Gallery di Londra, il British Museum, il Metropolitan Museum of Art di New York, la National Gallery of Art di Washington, l’Art Institute di Chicago e il Getty Museum di Los Angeles.

La Visitazione di Pontormo: un capolavoro iconico

Tra le opere di punta dell'esposizione spicca la celebre Visitazione, un capolavoro realizzato da Pontormo tra il 1528 e il 1530. Quest'opera iconica proviene dalla Chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano (Prato). Il suo trasferimento temporaneo a Roma è stato autorizzato dalla Diocesi di Pistoia. Al termine della mostra, il dipinto farà ritorno alla sua sede originale nella chiesa di Carmignano. I proventi derivanti da questo prestigioso prestito saranno destinati al miglioramento della conservazione delle opere d'arte locali, inclusa l'installazione di un nuovo sistema di illuminazione per gli altari di Carmignano.

Percorso espositivo e catalogo scientifico

Il percorso espositivo, prevalentemente cronologico ma arricchito da affondi tematici, consente di ripercorrere l'originalità stilistica distintiva di Pontormo. I visitatori potranno apprezzare le sue figure allungate, la palette di cromie audaci e le composizioni visionarie che hanno segnato una svolta nell’arte del Cinquecento.

A corredo dell'esposizione, la casa editrice Electa ha curato un catalogo che si propone come un punto di riferimento rigoroso e aggiornato per la conoscenza approfondita di Pontormo. Il volume analizza l'artista nel contesto storico e culturale della Firenze del Cinquecento e ne esplora il ruolo cruciale nella pittura tra il Rinascimento maturo e il Manierismo.

L'esposizione alle Scuderie del Quirinale è un'occasione imperdibile per il grande pubblico di ammirare opere raramente visibili insieme e di approfondire la fortuna critica e collezionistica di un artista amato sia dagli specialisti che dal vasto pubblico per la sua personalità creativa unica.

Le Scuderie del Quirinale si trovano in via Ventiquattro Maggio 16, a Roma. Per tutte le informazioni relative agli orari di apertura, all'acquisto dei biglietti e alle modalità di prenotazione, si consiglia di consultare i canali ufficiali della sede espositiva.