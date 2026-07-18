La rassegna estiva "A Scurata" torna a Marsala dal 19 luglio al 31 agosto 2026, proponendo un calendario di 18 spettacoli di musica e teatro. L'evento si svolge alle Saline Genna, un luogo suggestivo della città siciliana, e coinvolge artisti di rilievo nazionale e internazionale. Il programma, ricco di eventi culturali, spazia tra diversi generi musicali e teatrali, offrendo al pubblico un'ampia varietà di proposte. L'obiettivo è valorizzare il territorio e promuovere la cultura attraverso appuntamenti di qualità, inclusi concerti, rappresentazioni teatrali e performance artistiche.

Il calendario degli eventi è stato pensato per attrarre un pubblico eterogeneo, con proposte che includono musica classica, jazz, teatro contemporaneo e spettacoli per famiglie. La rassegna rappresenta un appuntamento consolidato per Marsala, che negli anni ha visto crescere l'interesse e la partecipazione sia di residenti sia di visitatori. L'iniziativa punta anche a sostenere lo sviluppo turistico e culturale della zona, valorizzando le risorse locali e promuovendo la collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori culturali.

Il programma degli eventi alle Saline Genna

La manifestazione "A Scurata" si tiene interamente alle Saline Genna, location scelta per la sua rilevanza paesaggistica e storica.

Gli spettacoli, in programma dal 19 luglio al 31 agosto 2026, vedono la partecipazione sia di artisti affermati sia di giovani talenti. Gli organizzatori puntano a offrire un'esperienza unica in un contesto naturale di grande fascino.

Le Saline Genna: tra natura, storia e cultura

Le Saline Genna, area di grande interesse naturalistico e storico nel territorio di Marsala, rappresentano una delle zone umide più rilevanti della Sicilia occidentale. Caratterizzate dalla presenza di vasche salanti, mulini a vento e un ricco ecosistema di flora e fauna, sono inserite in un contesto paesaggistico di particolare pregio che contribuisce a rendere unica l'esperienza degli spettacoli all'aperto organizzati durante la rassegna.

Negli ultimi anni, le Saline Genna sono diventate un punto di riferimento per eventi culturali e manifestazioni artistiche, grazie anche alla loro capacità di coniugare bellezza naturale e valorizzazione del patrimonio locale. L'area, accessibile al pubblico, è una delle principali attrazioni turistiche di Marsala, offrendo percorsi naturalistici, visite guidate e attività didattiche legate alla produzione del sale.