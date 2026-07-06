Prende il via a Staffolo, incantevole borgo in provincia di Ancona, la prima edizione di 'Cinema & Verdicchio', una innovativa rassegna cinematografica estiva che si propone di valorizzare il cinema marchigiano. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra il Comune di Staffolo, la Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, con il prezioso supporto del Comitato per la Valorizzazione del Verdicchio, animerà il centro storico del paese e la frazione Coste dal 9 al 30 luglio. Questo evento unico nel suo genere mira a celebrare la settima arte prodotta nella regione, affiancandola alle eccellenze enogastronomiche locali.

La rassegna, sapientemente intitolata 'Visioni dalle Marche', offrirà al pubblico quattro serate a ingresso gratuito, ciascuna interamente dedicata a un lungometraggio girato e prodotto all'interno della regione. Ogni appuntamento sarà un'occasione per immergersi nel mondo del cinema, con la proiezione del film, arricchita da incontri con attori, registi e professionisti del settore. Non mancheranno momenti di approfondimento culturale e, naturalmente, degustazioni del rinomato Verdicchio, simbolo del territorio. Il sindaco Sauro Ragni ha sottolineato l'importanza dell'evento: “Con questa iniziativa intendiamo offrire un’opportunità aggiuntiva per scoprire e vivere Staffolo, apprezzando ciò che rende unico il nostro territorio.

Il Verdicchio è un pilastro della nostra identità e della nostra storia; abbinare una proposta culturale di qualità come il cinema significa generare nuove occasioni di incontro e valorizzare il ricco patrimonio culturale ed enogastronomico che contraddistingue il nostro borgo”.

Il programma dettagliato e i protagonisti delle serate

L'inaugurazione della rassegna è fissata per giovedì 9 luglio, con la proiezione della commedia romantica 'Leopardi & Co', opera della regista Federica Biondi. Sarà presente per l'occasione l'attrice protagonista, Denise Tantucci, che dialogherà con il pubblico. Il calendario degli appuntamenti proseguirà ogni giovedì, fino alla conclusione del 30 luglio. Il 16 luglio sarà la volta del film d’animazione 'Gino & Friends', diretto da Marco Storani.

Seguirà, il 23 luglio, il coinvolgente noir 'Castelrotto', firmato da Damiano Giacomelli. La serata conclusiva, il 30 luglio, vedrà la proiezione del road movie 'Lo chiamava Rock & Roll' di Saverio Smeriglio. Le proiezioni si alterneranno tra la suggestiva cornice del centro storico di Staffolo e la vivace Piazza Perozzi, situata nella frazione di Coste, garantendo una fruizione diffusa dell'evento.

Staffolo: storia, cultura e la tradizione del Verdicchio

Staffolo si distingue come uno degli storici Castelli di Jesi, un territorio da sempre profondamente legato alla produzione del Verdicchio. La sua peculiare posizione collinare, infatti, è un fattore determinante che contribuisce alla straordinaria varietà e ricchezza degli aromi del vino locale.

Il centro storico del borgo è un vero gioiello, impreziosito da eleganti palazzi nobiliari, importanti edifici sacri come le Chiese di San Francesco e Sant’Egidio, e da imponenti mura medievali, tuttora splendidamente conservate. L'offerta culturale è arricchita da musei dedicati alla tradizione vitivinicola e all’arte contadina, testimonianza viva della storia e delle radici del luogo. Oltre al cinema, Staffolo è un vivace polo di eventi, ospitando manifestazioni culturali e musicali di rilievo, tra cui spicca la tradizionale 'Musica in Festa' che anima il borgo alla fine di luglio. Il Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC non è solo un prodotto, ma un simbolo identitario, rappresentando una delle tipicità enogastronomiche più significative del territorio, con una filiera di numerosi produttori che ne garantiscono l'eccellenza e la diffusione.