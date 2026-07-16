Il Borgo Antico di Termoli si prepara ad accogliere l'undicesima edizione del 'Festival del sarà', un evento di tre giorni, dal 17 al 19 luglio, interamente dedicato a temi cruciali come la geopolitica, l'intelligenza artificiale e la sovranità. La manifestazione, che conclude un ciclo di appuntamenti itineranti in diverse regioni italiane, si svolgerà nella suggestiva Piazza Duomo, coinvolgendo un parterre di venti relatori, la presentazione di cinque opere letterarie e un approfondimento sul futuro della traduzione simultanea.

L'apertura del Festival, il 17 luglio, sarà affidata allo spettacolo “Alleati digitali.

La nostra IA personale”, ideato e presentato da Guido Saracco, direttore della Biennale Tecnologia. La serata proseguirà con la disamina dell'opera 'Come si va in guerra. Propaganda, interessi, ideologie: cosa infiamma lo scontro tra potenze' di Manlio Graziano, rinomato esperto di geopolitica. Tra gli ospiti di spicco della prima giornata figureranno Elena Kostioukovitch, nota traduttrice di Umberto Eco, e Greta Cristini, analista geopolitica in collegamento diretto dal Libano.

La difesa nell'era della supremazia e il valore dell'identità

La programmazione del 18 luglio vedrà al centro il panel “La difesa nell’era della Supremazia”, che ospiterà l'intervento del generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, attuale Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano.

Nel corso della stessa serata, sarà presentato il volume 'La stagione dell’identità. Dalla Brexit a Trump, perché orgoglio e valori contano più di salari e welfare' di Domenico Petrolo. Il dibattito sul tema dell'identità sarà arricchito dai contributi di Markus Krienke, docente di filosofia presso l’Università Svizzera Italiana, e di altri illustri accademici e professionisti del settore.

La giornata conclusiva, fissata per il 19 luglio, si concentrerà sul dibattito 'Sovranità e sovranismi'. Sarà l'occasione per la presentazione del libro 'Rossobruni. Quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia', firmato da Stefano Cappellini, direttore ad interim de La Repubblica. A seguire, un panel dedicato alla sovranità europea, esplorando le sue implicazioni nei settori dell'energia, dell'automotive, della difesa e dello spazio.

Interverranno figure di spicco del panorama accademico, industriale e bancario, tra cui Francesco Profumo, presidente di IsyBank del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Visione e partner del Festival

Il 'Festival del sarà', ideato e diretto da Antonello Barone, è un'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio del Molise, in stretta collaborazione con la Biennale Tecnologia del Politecnico di Torino. L'evento gode del patrocinio istituzionale del Comune di Termoli, oltre a quello di prestigiose realtà accademiche come la Luiss e di importanti osservatori e associazioni quali Osservatorio Riparte l’Italia, Motus‑E, ANFIA e ASviS. Il sostegno è garantito da numerosi partner, tra cui spiccano A2A, Prestiter, ARTA Costruzioni, OPI Molise e Banca Mediolanum.

Un elemento distintivo di questa edizione è il concept grafico, che si avvale della riproduzione dell’iconica opera L.O.V.E. di Maurizio Cattelan.

Questa undicesima edizione si inserisce nel più ampio ciclo dei “Dialoghi sul futuro”, che ha già animato città come Bergamo, Roma, Torino e Bologna. Il tema centrale scelto per l'anno in corso è “L’era della Supremazia. Geopolitica. Tecnologia. Energia”. L'obiettivo primario del Festival è stimolare un confronto costruttivo tra il mondo delle istituzioni, dell'accademia e dell'impresa, analizzando come la tecnologia e l'energia siano divenute forze determinanti e centrali nei complessi rapporti di forza a livello internazionale.