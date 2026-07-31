A Trani, al Lido Colonna, si tiene il laboratorio gratuito "Lettere dalla spiaggia", promosso dalla Fondazione Seca nell'ambito del progetto "Fuori museo estate". L'iniziativa offre a partecipanti di ogni età l'opportunità di scrivere con le storiche Olivetti Lettera 32, unendo nostalgia e scoperta. La Fondazione Seca gestisce un museo con 480 macchine da scrivere.

Un'esperienza tra generazioni

Il laboratorio accoglie partecipanti di ogni età, come Mattia (otto anni, appassionato di letteratura) e Raffaele (sessantacinque anni), che ha commentato: "Sto mettendo assieme dei pensieri ispirato dalla meraviglia che ho davanti agli occhi e dalla nostalgia di un tempo passato".

Mattia ha creato un racconto, "C'era una volta", su una zia esperta di karate. Graziano Urbano, direttore del Polo museale diocesano, ha definito l'esperienza "un viaggio nella memoria per chi ha qualche anno in più, ed è una esperienza straordinaria per chi non ha mai avuto a che fare con nastri, molle e martelletti".

Origine e obiettivi

Il progetto "Lettere dalla spiaggia" è nato dopo la pandemia di Covid, ispirato da una foto di Hemingway con la sua Hermes al mare. Urbano ha raccontato che l'idea di portare le macchine per scrivere al mare è emersa da un dialogo con il cavaliere Natale Pagano, fondatore della Fondazione Seca. Già quaranta esemplari hanno animato un flashmob per l'inaugurazione di Matera capitale della cultura.

Prossime tappe e riscoperta della scrittura

Il laboratorio "Lettere dalla spiaggia" sarà replicato l'8 agosto. L'obiettivo è riavvicinare i giovani alla scrittura e alla lettura, offrendo un'alternativa all'onnipresenza degli smartphone. Urbano ha auspicato che "i ragazzi smettano di avere i cellulari in mano, e inizino ad aprire la mente, a riflettere di fronte alla cosa più bella del mondo: il mare. Scrivere con una macchina con tasti e nastri regala emozioni e fa pensare alla bellezza della vita".