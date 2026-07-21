Dal 23 luglio al 27 settembre 2026, Trieste si prepara ad accogliere un'importante esposizione dedicata all'arte femminile del Novecento. La Sala Carlo Sbisà del Magazzino 26 ospita infatti "L'arte triestina al femminile nel '900 d'avanguardia italiano ed europeo", una mostra che celebra il contributo di cinque straordinarie artiste: Leonor Fini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anita Pittoni e Miela Reina. Ideata e curata da Marianna Accerboni e promossa dall'Associazione Foemina Aps in collaborazione con il Comune di Trieste, l'esposizione presenta oltre 220 opere, tra dipinti, disegni, bozzetti teatrali e di moda, ceramiche, fotografie, lettere, documenti, libri, abiti, gioielli, accessori, profumi e materiali d'archivio, ripercorrendo i loro percorsi artistici e umani.

Queste cinque protagoniste, tutte originarie di Trieste, hanno saputo rinnovare ambiti cruciali come l'arte, il design, la moda, il teatro e l'editoria del Novecento, conquistando un posto di rilievo nella cultura italiana ed europea. Il progetto espositivo, già acclamato nel 2024 all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, si articola in cinque percorsi monografici, guidando il visitatore alla scoperta dell'universo creativo di ciascuna. La mostra include anche opere inedite o raramente esposte, come il carteggio tra Leonor Fini e l'amico triestino Giorgio Cociani, oltre a fotografie e documenti d'archivio. Dopo la tappa triestina, l'esposizione proseguirà con nuove tappe internazionali, tra cui Parigi e Berlino.

Le protagoniste e le loro creazioni

La sezione dedicata a Leonor Fini presenta lavori realizzati a Trieste o provenienti da collezioni pubbliche e private della città. Tra questi spiccano l'iconico autoritratto conservato al Revoltella, una raffinata tela dedicata al Carcere di Capodistria e un'altra al porto di Trieste, dipinte in giovane età. In mostra anche il potente ritratto di una nobildonna triestina degli anni Quaranta, con la sua inedita collana di foglie, e finissimi ritratti a matita di Paolo Pizzoni (1928) e Giovanni Scheiwiller (1929). Completano la selezione le ceramiche con fantastici decori a tema gatto, prodotte negli anni Cinquanta, e un bozzetto per il costume di Anna Magnani per il film "La carrozza d'oro" di Jean Renoir, oltre a cartoline inedite appartenute alla madre Malvina Braun.

Di Maria Lupieri sono esposti dipinti, disegni per tessuti e oggettistica di design, molti dei quali inediti. Le sue opere, apprezzate da Gillo Dorfles, includono anche lavori legati all'occulto, presentati con un'impronta più giocosa e narrativa rispetto a quelli della Fini. Anita Pittoni si distingue per la sua geniale sperimentazione di tessuti e fogge d'avanguardia, intrecciando materiali come lana, juta, cotone, rayon, bobalan, fili di ginestra, rame e argento. Dopo il secondo conflitto mondiale, si dedicò all'editoria, e la mostra espone alcune delle sue rarissime edizioni.

La vicenda di Miela Reina, la più giovane delle artiste (classe 1935), è caratterizzata dalla promozione di happening d'avanguardia e dalla creazione di scenografie dal vivo durante gli spettacoli negli anni Sessanta e Settanta.

Il percorso espositivo è arricchito da video inediti, tra cui un'opera di Marianna Accerboni che raccoglie ricordi e testimonianze su Leonor Fini, e dalla suggestiva filodiffusione musicale del Maestro Roberto Fabbriciani.

Trieste, crocevia di talenti

La città di Trieste non è solo una cornice, ma il vero filo conduttore dell'intero progetto. Città mitteleuropea, porto dell'Impero asburgico e crocevia di culture, fu proprio in questo contesto vibrante che maturò il talento delle cinque artiste. Qui frequentarono figure intellettuali di spicco come Umberto Saba, Italo Svevo, il pittore Arturo Nathan, il futuro gallerista Leo Castelli, Bobi Bazlen e Gillo Dorfles. L'esposizione evidenzia la loro capacità di superare i confini disciplinari e di costruire linguaggi originali, profondamente moderni.

Un tema affascinante presente in mostra è l'esoterismo, di gran moda nell'Europa del primo Novecento, che si riflette in alcune opere di Fini e Lupieri, disciplina condivisa anche da Dorfles con le due artiste.

Il programma della mostra include anche incontri, visite guidate, presentazioni editoriali e momenti di approfondimento dedicati alle artiste, offrendo ulteriori occasioni per esplorare il loro lascito culturale.