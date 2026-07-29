Il cantautore Alex Britti ha offerto una profonda riflessione sul cambiamento radicale che ha investito la professione del cantante nell'era contemporanea, un'evoluzione inestricabilmente legata all'avanzamento della tecnologia. Questa analisi è emersa a seguito del suo recente e acclamato concerto tenuto a Trivento, una suggestiva tappa molisana del suo tour estivo. Britti ha espresso con chiarezza la sua visione, affermando che, pur continuando a essere definiti "cantanti", l'essenza stessa del mestiere è oggi profondamente diversa rispetto al passato.

"Siamo ancora cantanti," ha dichiarato, "ma rispetto al passato oggi facciamo due mestieri diversi."

Il ruolo della tecnologia e la trasformazione del mestiere

Approfondendo il suo punto di vista, Britti ha evidenziato come la tecnologia non sia un fenomeno isolato al mondo della musica, ma una forza trasformativa che permea ogni settore professionale. Ha citato esempi concreti, sottolineando che "anche chi fa il grafico o l'avvocato usa la tecnologia per lavorare", estendendo questa osservazione anche al campo della medicina, dove l'innovazione tecnologica apporta benefici significativi e indispensabili. Per il cantautore, queste sono "cose importanti che segnano il tempo", indicando un'ineludibile progressione che ridefinisce i contorni di ogni attività lavorativa, inclusa quella artistica, rendendo il mestiere del cantante più complesso e sfaccettato.

In un'ulteriore riflessione, l'artista ha toccato il tema delle nuove generazioni. Con un approccio empatico e responsabile, Britti ha affermato che "la generazione nuova è fatta di figli nostri, li abbiamo cresciuti noi". Questa prospettiva lo porta a una conclusione diretta e incisiva: "Se ogni tanto qualcosa non va, non dobbiamo incolpare i ragazzi, ma noi stessi". Un messaggio che invita a una profonda autoanalisi e a una maggiore consapevolezza del ruolo educativo e formativo degli adulti nei confronti dei giovani, sottolineando la responsabilità collettiva.

Il concerto a Trivento: un ritorno atteso

Il concerto di Alex Britti a Trivento, un evento di grande richiamo per la comunità, si è svolto il 27 luglio 2026, animando la storica Piazza Calvario.

L'esibizione si è inserita nel ricco programma della Festa dei Santi Patroni Nazario, Celso e Vittore, una celebrazione di profonda tradizione per la comunità locale molisana. L'organizzazione dell'evento è stata curata con dedizione dalla Pro Loco Terventum, che ha offerto al pubblico un'occasione unica per assistere gratuitamente alla performance dell'artista di fama nazionale.

Questo appuntamento ha rivestito un significato particolare, segnando il ritorno di Britti nella cittadina molisana dopo quasi trent'anni. La sua prima apparizione a Trivento risale infatti al lontano 1997, quando partecipò a un blues festival, condividendo il palco con l'illustre bluesman americano Louisiana Red. Un legame storico che ha reso l'evento ancora più emozionante e memorabile per i numerosi presenti, rafforzando il rapporto tra l'artista e il territorio.

La Festa dei Santi Patroni, che ha fatto da cornice al concerto, si è protratta dal 25 al 28 luglio 2026, offrendo un calendario variegato di iniziative culturali e di intrattenimento. Il programma ha incluso una serie di appuntamenti musicali, spettacoli coinvolgenti e momenti di aggregazione pensati per la cittadinanza e i visitatori. Tutte queste attività sono state promosse con l'impegno della Pro Loco e hanno goduto del patrocinio del Comune, evidenziando una sinergia efficace tra le forze locali. Il concerto di Alex Britti ha rappresentato, senza dubbio, il culmine del programma civile della manifestazione, attirando un vasto pubblico e confermando il suo status di evento di punta e di grande successo.