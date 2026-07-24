Il Vada Photo Festival, alla sua sesta edizione, si terrà a Vada (Livorno) dal 20 al 23 agosto 2026. L'evento, di rilievo nazionale, propone il tema "La nostalgia – L'estetica del ritorno", invitando alla riflessione su memoria, identità e futuro. Gli ultimi saluti di Deanna Dikeman saranno protagonisti, tra memoria e nuovi linguaggi fotografici.

La mostra "Leaving and Weaving" della fotografa americana Deanna Dikeman è centrale. Il suo progetto trentennale documenta gli ultimi saluti davanti alla casa dei genitori, trasformando un gesto quotidiano in una riflessione universale su tempo, affetti e cambiamento.

Il programma include mostre, incontri, laboratori e confronti con fotografi e professionisti, con spazio ai progetti partecipativi su fotografia e comunità.

Progetti e memoria

Tra gli appuntamenti: il laboratorio TerraProject avvicina i bambini della primaria Novaro di Vada alla fotografia con "Ritratti dal Futuro". La mostra "Torneranno le lucciole?" di Chiara Innocenti valorizza gli anziani come custodi di patrimonio immateriale. "Archeologi da Ri’òvero" di Antonella Monzoni, nato dalla collaborazione tra il Museo civico Archeologico di Rosignano Marittimo e la Rsa Bastia Passaponti di Livorno durante gli scavi a Vada, narra il territorio in modo partecipativo, unendo generazioni e realtà sociali.

Il ruolo culturale nel livornese

Il Vada Photo Festival si afferma come punto di riferimento culturale toscano, promuovendo la fotografia come strumento di riflessione sociale e comunitaria. Vada valorizza un territorio legato al dialogo tra paesaggio, storia e identità locale. L'iniziativa collabora con scuole e istituzioni museali. La provincia di Livorno promuove costantemente la cultura, testimoniato da eventi paralleli come il festival letterario per ragazzi "Démadé Liberi di Libri", che si tiene a Livorno nella Fortezza Vecchia. Il Vada Photo Festival contribuisce allo sviluppo del territorio.