Il film ‘Dio ride’ di Giovanni Veronesi è stato scelto come titolo di chiusura, fuori concorso, dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (2-12 settembre). Narra la storia di frate Leopoldo da Casamacchia, interpretato da Pierfrancesco Favino, un religioso che nel Seicento scelse di comunicare la fedein modo semplice e diretto. L'anteprima mondiale è prevista per sabato 12 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, subito dopo la cerimonia di premiazione.

Un frate che sfidò il potere: la vicenda di Leopoldo da Casamacchia

Nel Seicento, mentre la Chiesa parlava ai fedeli attraverso il rigore della tradizione, frate Leopoldo da Casamacchia intraprese una strada diversa: raccontare Dio con parole semplici, vicine agli uomini, capaci persino di restituire il sorriso. Conquistò migliaia di persone con un messaggio di speranza e umanità, presentando un Dio vicino, capace di comprenderne le fragilità e di condividerne la gioia. La sua popolarità crebbe rapidamente, svuotando le chiese e attirando l’attenzione delle autorità ecclesiastiche. L'eco di quella voce giunse fino a Roma, dove il suo insegnamento fu percepito come una possibile minaccia all’ordine costituito.

Per indagare sul caso, fu chiamato il cardinale Maculani, uno degli inquisitori più autorevoli del suo tempo, interpretato da Silvio Orlando. Quello che avrebbe dovuto essere un processo divenne invece un confronto inatteso tra due visioni del mondo: da una parte, il potere che temeva di perdere il controllo; dall’altra, la forza di una verità che trovava spazio nelle coscienze delle persone. Anche chi lo giudicava fu costretto a confrontarsi con il dubbio, poiché una voce poteva essere messa a tacere, ma non ciò che aveva lasciato negli altri.

Temi universali e il cast d'eccezione di 'Dio ride'

Attraverso questa vicenda, Veronesi costruisce un racconto che parla al presente, mettendo al centro temi universali come la libertà, il rapporto tra individuo e autorità e la ricerca della verità.

Il cast include Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi e Carlo Cecchi, nel ruolo di Papa Innocenzo X. Il direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera, ha elogiato la scelta del film per la chiusura, sottolineando la riuscita combinazione di ironia e leggerezza applicata a un tema tradizionalmente serio, un registro che appartiene alla migliore tradizione del cinema italiano. Giovanni Veronesi ha commentato di essere stato «sorpreso e lusingato» dall'invito alla Mostra, esprimendo la sua felicità.

Giovanni Veronesi: un regista tra passato e presente

Giovanni Veronesi, regista e sceneggiatore italiano, è noto per la sua versatilità e per aver firmato numerosi successi cinematografici.

Il suo stile unisce profondità narrativa e leggerezza. Con ‘Dio ride’, Veronesi affronta una storia ispirata al passato ma capace di risuonare potentemente nel presente, confermando la sua attenzione ai temi universali e alla valorizzazione della tradizione del cinema italiano.