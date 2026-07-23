Il regista Edoardo Gabbriellini ha presentato a Venezia il film "La città dei vivi", in occasione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. L'opera, incentrata su un episodio significativo della vita di un ragazzo, è stata descritta dallo stesso Gabbriellini come "un frammento di vita di un ragazzo". La pellicola si inserisce nel programma della prestigiosa manifestazione, che quest'anno vede la partecipazione di numerosi titoli italiani e internazionali.

"La città dei vivi" trae ispirazione da una vicenda realmente accaduta e si propone di esplorare il vissuto e le complesse emozioni di un giovane coinvolto in un evento drammatico.

Gabbriellini ha sottolineato che il film non intende essere un mero resoconto giudiziario, ma piuttosto un racconto umano e personale, profondamente incentrato sulle scelte e sulle ineludibili conseguenze delle azioni. Il regista ha dichiarato la sua visione: "Ho voluto raccontare un frammento di vita di un ragazzo, senza giudicare, ma cercando di restituire la complessità della sua esperienza", evidenziando un approccio empatico alla narrazione.

Il film in concorso alla 83ª Mostra di Venezia

La presentazione di "La città dei vivi" si è svolta nell'ambito della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, giunta quest'anno alla sua ottantatreesima edizione. L'evento rappresenta uno dei principali appuntamenti del panorama cinematografico mondiale, attirando registi, attori e addetti ai lavori da ogni parte del globo.

"La città dei vivi" è stato selezionato tra i titoli che compongono il concorso ufficiale, una sezione che, in questa edizione, presenta una vasta gamma di generi e tematiche, riflettendo la diversità della produzione cinematografica.

La cornice della Biennale Cinema

La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è organizzata dalla Biennale di Venezia e si svolge annualmente presso il suggestivo Lido di Venezia. L'edizione attuale, la numero ottantatre, propone una selezione accurata di film italiani e stranieri, con particolare attenzione alle opere che offrono nuovi sguardi sulla realtà contemporanea. La manifestazione si conferma come insostituibile spazio di confronto e promozione per il cinema d'autore, offrendo visibilità sia ai registi affermati sia alle nuove promesse del settore, contribuendo alla vitalità e all'innovazione dell'arte cinematografica.