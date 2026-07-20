La XIII edizione del Simposio di Scultura di Vitulano, parte dell’Estate Vitulanese nel Sannio, si concentra sulla valorizzazione del Marmo Rosso di Vitulano attraverso un’opera d’arte. Questa scultura, ispirata al Manifesto di Ventotene, mira a rilanciare l’identità europea. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune, la Pro Loco Camposauro e altre associazioni locali, e si terrà dal 30 luglio al 4 agosto.

Il sindaco Raffaele Scarinzi ha sottolineato come, di fronte a crescenti conflittualità e attacchi all’Europa da parte di nazionalismi e sovranismi, l’opera intenda riaffermare la matrice comune dell’identità europea, così come espressa nel Manifesto di Ventotene.

Questo evento si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione territoriale che connette cultura, paesaggio, enogastronomia e sviluppo sostenibile, anche in relazione alla Via Francigena. Vitulano, infatti, è comune capofila di ventidue centri sanniti.

L'Opera: Simbolo di Europa e Tradizione

La scultura, creata dal sacerdote e artista don Battista Marello con la collaborazione dello scultore vitulanese Mariano Goglia, è un’imponente installazione. Alta 2,60 metri e larga 2 metri, è composta da due blocchi simmetrici di Marmo di Vitulano poggianti su un basamento in arenaria. Le due “pagine aperte” dell’opera riproducono in bronzo l’isola di Ventotene e recano le iscrizioni “Il Manifesto di Ventotene 1944” e “Vitulano è Europa 2026”.

Don Battista Marello ha espresso la convinzione che sia fondamentale promuovere un’educazione politica e un dialogo sull’Europa che trascendano le divisioni partitiche.

Programma dell'Estate Vitulanese e Impegno Associativo

Pasquale Spitaletta, presidente della Pro Loco Camposauro, ha evidenziato l’importanza di un sempre maggiore coinvolgimento del tessuto associativo locale. L’Estate Vitulanese, che ha preso il via in anticipo con un evento sportivo, include nel suo programma anche il trekking sotto le stelle (previsto per il 10 agosto) e la Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese. L’obiettivo è estendere le attività culturali e ricreative durante tutto l’anno.

Un appuntamento significativo è il convegno “Marmo Rosso Policromo – Scolpire il futuro, dalla tradizione all’impresa femminile”, che si terrà il 31 luglio.

Questo evento rappresenta un’occasione per formulare proposte concrete a beneficio dei giovani e per sostenere l’imprenditoria locale.

Il Convegno: Tra Tradizione e Innovazione Femminile

Il convegno “Marmo Rosso Policromo di Vitulano – Scolpire il futuro. Dalla tradizione all’impresa femminile” è in programma venerdì 31 luglio 2026 alle ore 19:30 presso il Salone Paolo De Filippo di Piazza Santissima Trinità a Vitulano. L’iniziativa si inserisce nel Progetto OGGI – Opportunità di Genere e Generazione per l’Inclusione, promosso da Projenia Società Cooperativa Sociale in partenariato con SannioIrpinia Lab APS. Il progetto mira a favorire l’inclusione lavorativa e sociale, valorizzare il ruolo delle donne nei processi di sviluppo locale e creare nuove opportunità di crescita economica e imprenditoriale per il territorio del Sannio.

L’incontro metterà in dialogo istituzioni, imprese, professionisti e artigiani per riflettere sul valore del Marmo Rosso Policromo di Vitulano, riconosciuto come simbolo identitario del territorio sannita. Si discuterà inoltre delle prospettive di crescita che possono emergere dall’incontro tra tradizione artigianale, innovazione, cultura e imprenditorialità femminile. Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Raffaele Scarinzi, seguiti dagli interventi di Pasquale Spitaletta, Mariano Goglia, don Battista Marello e Luca Mauriello, CEO di Projenia SCS. La moderazione sarà a cura del giornalista Angelo Cerulo.