Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, ha annunciato l’avvio di un contributo pubblico per l’acquisto di giornali, periodici e riviste nelle scuole. L’iniziativa, che copre il 90% dei costi di abbonamento, è destinata a circa 1040 istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2026. Barachini ha sottolineato come “aiutare i giovani studenti a conoscere l’informazione attraverso la lettura dei quotidiani e dei periodici rappresenta un contributo determinante per la formazione della loro consapevolezza, del loro senso civico e della partecipazione democratica”.

Il provvedimento, previsto dall’articolo 1, comma 320 della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), che ha semplificato la precedente legge 27 dicembre 2019, n. 160, mira a sostenere la diffusione della lettura e dell’informazione. Il contributo rimborsa fino al 90% delle spese sostenute per abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, inclusi i formati digitali.

Modalità di assegnazione e finalità formative

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha già adottato il decreto che approva gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al beneficio per l’anno scolastico 2025/2026. Questi elenchi distinguono tra scuole statali e paritarie, specificando per ciascuna l’importo riconosciuto, pari al 90% della spesa ammessa.

La liquidazione del contributo alle singole scuole beneficiarie avverrà tramite successivi decreti, con l’obiettivo di ridurre drasticamente la spesa per l’accesso a fonti di informazione diversificate.

L’iniziativa mira a rafforzare la formazione dei giovani, stimolando l’interesse per l’informazione e la lettura quali strumenti di crescita critica e partecipazione democratica. L’accesso facilitato ai giornali e ai periodici vuole “sostenere la consapevolezza degli studenti riguardo al funzionamento del sistema informativo e alla lettura critica delle fonti”, promuovendo una cittadinanza attiva. Le circa 1040 scuole coinvolte testimoniano l’impegno a estendere l’educazione all’informazione a tutti i livelli del sistema scolastico nazionale, in continuità e ampliamento con strategie già avviate.