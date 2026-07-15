Il regista statunitense Abel Ferrara, noto per il suo linguaggio cinematografico provocatorio, ha annunciato all’Ischia Global Festival l'inizio delle riprese a ottobre di una nuova gangster story intitolata "American Nails". Il film sarà girato a Bari e vedrà protagonista Riccardo Scamarcio, segnando un ritorno di Ferrara su un set italiano e una nuova collaborazione con l'attore, già diretto in "Go Go Tales" e "Pasolini". L'annuncio è avvenuto durante il festival, dove Ferrara è stato premiato nel nome di Luchino Visconti.

Il progetto cinematografico, di cui si discuteva da un paio d'anni, si concentrerà sull'ascesa e la caduta di una novella Fedra, esplorando temi di potere, violenza e vendetta.

Ferrara, che compirà settantacinque anni a breve, ha recentemente recitato nel film "Marty Supreme", interpretando un malfattore. Riguardo questa esperienza, ha dichiarato di non considerarsi un attore, ma ha apprezzato l'opportunità di recitare con Chalamet, definendola "una bella opportunità" che potrebbe ripetere "a seconda della situazione".

L'arte come espressione multiforme e le radici italiane

Nell'ultimo anno, Ferrara ha ampliato le sue attività artistiche oltre la regia, definendo l'essere regista un "dono che si allarga e genera anche altre azioni artistiche". Tra queste, ha evidenziato la sua passione per la poesia e la collaborazione con Gabriele Tinti, la pubblicazione del libro "Scene" con La Nave di Teseo, e la partecipazione alla Milanesiana, dove ha suonato la chitarra con i "Tre allegri ragazzi morti" grazie a Elisabetta Sgarbi.

Il regista ha inoltre ribadito il suo profondo legame con l'Italia, in particolare con la Campania e Ischia, e il solido rapporto con il produttore Pascal Vicedomini. Ha sottolineato le sue radici napoletane, nonostante viva a Roma, ricordando l'origine della sua famiglia a Sarno, in provincia di Salerno, e la sua crescita tra i napoletani del Bronx, dove i genitori e gli zii, pur nati a New York, impararono l'italiano a scuola, parlando in casa un "dialetto antico".

Uno sguardo critico sul mondo e il futuro del cinema

Ferrara ha condiviso la sua esperienza in Ucraina, dove ha girato il film "Turn in the Wound" poco dopo l'inizio del conflitto. Il suo obiettivo era "andare sul campo per vedere quello che realmente accadeva", comprendere chi alimenta la guerra, e "parlare con le persone", arrivando a intervistare anche Zelensky.

Ha descritto la guerra come "l’inferno in terra", un "incubo" diffuso, e ha espresso la convinzione che "stiamo vivendo in un’era di mostri", vittime di un "piccolo gruppo di maniaci". Ha criticato aspramente il "nostro presidente", definendolo un "Caligola moderno, uno Stalin contemporaneo", pur riconoscendo la sua doppia elezione democratica, concludendo che "i ricchi e potenti si spingono sempre oltre i limiti".

Nonostante le sue note pessimistiche, Ferrara mantiene un forte entusiasmo per l'arte, che considera "sempre un atto rivoluzionario" e "l’unica arma che abbiamo" per condividere e divulgare ciò che accade. Non teme l'intelligenza artificiale, ma esprime preoccupazione per il sistema produttivo cinematografico italiano, notando una mancanza di sostegno.

L'inizio delle riprese di "American Nails" a Bari, quindi, non è solo un evento locale, ma rappresenta un significativo punto d'incontro tra il cinema d'autore internazionale e la produzione italiana contemporanea.