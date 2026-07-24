Il Dynamo Camp di Limestre, situato nel comune di San Marcello Piteglio, è stato il palcoscenico di uno degli appuntamenti più significativi dell’‘ABF Voices of Global Gathering’. Questa importante iniziativa internazionale, promossa dalla Andrea Bocelli Foundation, ha riunito oltre 160 bambini e giovani. I partecipanti, provenienti da Italia, Uganda e Terra Santa, sono stati accompagnati da educatori e team multidisciplinari attivi nei rispettivi territori. Il concerto dei cori ABF Voices of si è configurato come un momento di profondo incontro e di condivisione, restituendo l'essenza del percorso educativo portato avanti dalla Fondazione.

Tale programma, infatti, impiega la musica corale come potente strumento per la crescita personale, per favorire le relazioni interpersonali e per la costruzione di solide comunità.

Un ponte di voci: il programma internazionale ABF Voices of

Il cuore del programma ‘ABF Voices of’ risiede nella sua capacità di promuovere la relazione e l’inclusione tra giovani di origini diverse, utilizzando la musica come linguaggio universale. Sul palco, la performance non è stata solo un’esibizione corale, ma la celebrazione di una vera e propria comunità internazionale. Attraverso le loro voci, i giovani hanno saputo narrare storie uniche e radici culturali differenti, creando un mosaico di esperienze. Un momento particolarmente toccante è stata la testimonianza del Maestro di coro dei giovani coristi haitiani, impossibilitati a raggiungere l’Italia a causa delle complesse circostanze nel loro Paese.

La loro presenza virtuale ha messo in luce i valori fondamentali di resilienza e speranza che animano il progetto. Avviato inizialmente ad Haiti nel 2016, il programma si è espanso significativamente, coinvolgendo ora realtà in Italia, Uganda e Terra Santa, e riuscendo a connettere e far dialogare culture e comunità geograficamente distanti.

Musica, educazione e la visione di una cittadinanza globale

La serata ha visto la partecipazione di figure di spicco come il maestro Andrea Bocelli e Serena Autieri, affiancati da numerosi donatori, delegazioni e ospiti che sostengono la Fondazione. Questa occasione ha offerto una prospettiva diretta sull'impatto educativo del progetto e ha evidenziato l'importanza cruciale del supporto che rende possibili percorsi di accompagnamento continui per bambini e giovani che vivono in contesti spesso caratterizzati da fragilità e difficoltà.

Il canto è stato enfaticamente presentato come un linguaggio universale, con la capacità intrinseca di creare profonde connessioni e di promuovere una nuova e inclusiva idea di cittadinanza globale. Il calendario dell’ABF Voices of Global Gathering si arricchirà nei prossimi giorni con ulteriori eventi di rilievo. Tra questi, spiccano una tappa al celebre Teatro del Silenzio di Lajatico, una seduta speciale presso il Senato della Repubblica a Roma e un significativo incontro a Borgo Laudato Si’ con Papa Leone XIV.

La Andrea Bocelli Foundation: impegno per l'empowerment e l'inclusione

La Andrea Bocelli Foundation (ABF), istituita nel 2011 dalla famiglia Bocelli, persegue con dedizione la missione di "Empowering people and communities".

La sua azione si concretizza attraverso lo sviluppo di progetti mirati all'educazione, all'inclusione sociale e alla valorizzazione del potenziale individuale e collettivo, specialmente nelle comunità più vulnerabili. Nel corso degli anni, la Fondazione ha lasciato un segno tangibile, realizzando scuole, avviando programmi educativi innovativi e promuovendo iniziative di sostegno sia in Italia che ad Haiti. Questi sforzi hanno aperto nuove e significative opportunità a migliaia di bambini e giovani. L'evento tenutosi al Dynamo Camp ha rappresentato una vivida conferma della straordinaria forza educativa della musica e della sua insostituibile capacità di costruire ponti solidi e duraturi tra popoli e generazioni, superando ogni barriera.