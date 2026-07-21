La Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e Torino ha annunciato il 20 luglio 2026 un significativo rinnovamento della propria governance, segnando una nuova fase di crescita per questa prestigiosa istituzione di alta formazione musicale. L'obiettivo è affiancare all'esperienza artistica consolidata nuove competenze in ambito economico-finanziario e comunicativo, rafforzando così lo sviluppo strategico, la sostenibilità e la visibilità pubblica della Fondazione.

Laura Richaud, fondatrice e punto di riferimento sin dalla nascita dell'Accademia, mantiene saldamente il ruolo di Direttore Artistico, garantendo la continuità del progetto culturale.

La presidenza è stata affidata a Fabrizio Spagna, figura di spicco nel settore economico-finanziario. Nel nuovo Consiglio di Amministrazione (CdA) entra anche il giornalista Alessandro Banfi, con il compito di potenziare la dimensione comunicativa dell'ente.

Nelle dichiarazioni a margine della nomina, Laura Richaud ha espresso la sua gioia per questo “ulteriore passo in avanti”, affermando di aver rimesso il suo mandato presidenziale nelle mani del nuovo CdA, pur mantenendo la direzione artistica. Il neo presidente Fabrizio Spagna ha sottolineato come la cultura, in particolare quella musicale, rappresenti un “tratto distintivo” per l'Italia, che merita di essere valorizzato. Spagna ha aggiunto che l'Accademia, grazie ai suoi meriti riconosciuti a livello globale, “può e deve essere sempre più ambasciatrice nel mondo della cultura musicale italiana”, offrendo ai giovani talenti l'opportunità di perfezionarsi e raggiungere i palcoscenici più importanti.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Fabrizio Spagna (Presidente), Laura Richaud (Consigliere e Direttore Artistico), Alessandro Banfi (Consigliere), Danilo Candellero (Consigliere), Vincenzo Del Signore (Consigliere), Francesca Pignatelli (Consigliere) e Giorgio Pugliaro (Consigliere). La missione dell'Accademia rimane fortemente ancorata all'alta formazione musicale, con una particolare attenzione alla musica classica come patrimonio da trasmettere alle nuove generazioni e da promuovere nei contesti internazionali.

Un polo d'eccellenza per la formazione musicale

La Fondazione Accademia di Musica ETS di Pinerolo e Torino è operativa dal 1994 e si è affermata come una delle principali realtà di alta formazione a livello nazionale e internazionale.

L'Accademia vanta oltre 50 docenti di provenienza internazionale e accoglie ogni anno circa 650 studenti. L'offerta formativa è ampia e diversificata, includendo corsi di specializzazione di livello universitario, masterclass strumentali e progetti innovativi come il summer camp e Professione Orchestra. Un rilievo significativo è dato anche alle attività concertistiche e ai concorsi, tra cui spiccano la Stagione Pinerolese, Musica d'Estate e l'ICM Competition “Pinerolo e Torino Città metropolitana”, occasioni fondamentali di confronto e crescita per i giovani musicisti.

L'Accademia ha mantenuto costante la sua vocazione a formare talenti e a favorirne l'inserimento nel mondo professionale musicale, creando una solida connessione tra formazione, pratica di alto livello e opportunità artistiche.

Questa continuità è ora potenziata dal rinnovamento della governance, con l'ingresso di figure che rafforzano la solidità gestionale e la proiezione internazionale dell'istituzione, pur rimanendo fedele alla propria identità culturale.

Impatto e prospettive della Fondazione sul territorio

La Fondazione Accademia di Musica si sviluppa tra Pinerolo e Torino, due poli complementari che inseriscono l'istituzione in un contesto ricco di tradizioni artistiche e vita musicale. Nel corso di oltre trent'anni di attività, l'Accademia ha consolidato una vasta rete di collaborazioni con enti locali e nazionali, promuovendo una concezione moderna della formazione musicale e ponendosi come ponte tra diverse generazioni di interpreti.

I progetti e le attività della Fondazione non si rivolgono solo agli studenti iscritti, ma anche al pubblico cittadino, contribuendo in modo significativo alla diffusione della cultura musicale e alla valorizzazione del patrimonio sonoro italiano.

La Fondazione si distingue per la capacità di ampliare costantemente le proprie proposte formative e di aggiornare la propria progettualità in linea con le esigenze di un mondo musicale in continua evoluzione. Grazie anche a una governance rinnovata e multisettoriale, la Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e Torino riafferma la propria posizione di eccellenza e rilancia il suo impegno al servizio della cultura e dei giovani talenti, proiettandosi verso nuove sfide internazionali.