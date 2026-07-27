In una recente intervista, Achille Lauro, eclettico cantautore e figura di spicco della scena musicale italiana, ha svelato aspetti intimi della sua vita e carriera. Lauro ha confessato di non essere mai stato attratto dalla movida o dai locali, preferendo dedicarsi alla costruzione del proprio mondo e alla protezione delle persone a lui care. Questa scelta, ha spiegato, riflette un percorso personale che lo ha portato a diventare la persona desiderata, completamente assorbito dal lavoro e dalla creatività.

Persona e personaggio: un confine inesistente

Il cantautore ha affrontato le critiche che spesso lo accusano di aver creato un alter ego. Achille Lauro ha chiarito che per lui non esiste una vera distinzione tra la sua vita privata e pubblica: lavoro e vita personale si fondono, rendendolo totalmente immerso in ciò che fa. Ha enfatizzato come ogni sua scelta artistica sia frutto di una costruzione seria e consapevole, paragonando il processo creativo all'opera di uno scultore che lavora con dedizione e profondità.

L'inquietudine come motore e l'addio a X Factor

Nel corso del colloquio, Lauro ha ripercorso la decisione di lasciare il ruolo di giudice a X Factor, definendo l'esperienza "bellissima" ma sentendo la necessità di seguire le sue autentiche passioni.

Ha descritto la sua inquietudine come una forza costante, una "benedizione e una maledizione" che lo spinge a non fermarsi mai e a cercare incessantemente nuovi traguardi. Questa stessa inquietudine ha plasmato la sua adolescenza romana, un periodo che lui stesso ha definito "frizzante" e ricco di episodi che, con il tempo, hanno acquisito un senso compiuto nel suo percorso di crescita.

Le radici e il percorso di Achille Lauro

Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, ha trascorso la giovinezza nella periferia di Roma, nel quartiere Montesacro. Figlio di un magistrato e di una madre dedita al volontariato, ha vissuto un'adolescenza segnata da difficoltà economiche e scelte personali importanti, come quella di rimanere nella Capitale, vivendo in una comune, quando la famiglia si trasferì altrove. Queste esperienze formative hanno contribuito a forgiare la sua identità artistica e personale, consacrandolo come una delle voci più originali e riconoscibili del panorama musicale italiano.