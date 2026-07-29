Le Nitto Atp Finals 2026 si apriranno con una serata-evento all'insegna dell'incontro tra grande tennis e grande musica. Protagonista della terza edizione del Grand Opening Show sarà Achille Lauro, atteso giovedì 12 novembre dalle 21 all'Inalpi Arena di Torino.

Un debutto tra sport e spettacolo

L'artista trasformerà il palazzetto torinese nel palcoscenico inaugurale del torneo che riunisce gli otto migliori tennisti della stagione e le otto migliori coppie di doppio.

La presenza di Achille Lauro conferma la vocazione del Grand Opening Show a unire l'eccellenza sportiva con la musica e l'intrattenimento, in un appuntamento che anticipa l'inizio della competizione.

Biglietti e agevolazioni per i tesserati Fitp

I biglietti saranno disponibili da giovedì 30 luglio alle 12 sulla piattaforma ufficiale tickets.nittoatpfinals.com. Gli organizzatori invitano gli interessati ad acquistare in anticipo, vista la possibilità di un rapido esaurimento delle disponibilità.

I tesserati Fitp potranno usufruire di condizioni dedicate. Per i tesserati Atleta e Gold, agonisti e non agonisti, è previsto uno sconto del 20%, mentre per i tesserati eSports la riduzione sarà del 5%.

Le agevolazioni aumentano per i tesserati Fitp titolari di un conto SportPay: 30% di sconto per i tesserati Atleta e Gold e 10% per i tesserati eSport.

Durante la fase promozionale sarà possibile acquistare un solo biglietto per ciascun avente diritto.