Il borgo medievale di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) accoglie la quarta edizione di Fortissimo - Festival Giovanile di Musica e Danza. Dall'8 al 12 luglio, l'evento trasformerà la località in un laboratorio internazionale per giovani talenti. Promossa da diverse associazioni e dal Comune, la manifestazione offre cinque giorni di musica, danza e formazione.

Campus, orchestre e corpo di ballo

Cuore dell'iniziativa è il Campus Residenziale Fortissimo: un'esperienza immersiva per 62 giovani musicisti (età media 16 anni) da diverse realtà italiane e dall'estero (Galway, Irlanda).

Le giornate prevedono studio, prove orchestrali, approfondimenti musicali e socializzazione. L'Orchestra Giovanile, la PicenOrchestra Kids (28 bambini 6-11 anni) e un Corpo di Ballo (oltre 30 danzatrici) creeranno un dialogo tra suono e movimento, accompagnando le esecuzioni.

Eventi gratuiti e gran finale nella Fortezza

Tre appuntamenti gratuiti aperti al pubblico. Giovedì 9 luglio, ai Giardini Tassotti, "Omaggio al Borgo": concerto dei Maestri di Fortissimo. Venerdì 10 luglio, "Note nel Borgo": un flash mob itinerante nel centro storico di Acquaviva Picena, con i giovani musicisti che trasformeranno vicoli e piazze in un palcoscenico a cielo aperto.

Il gran finale, domenica 12 luglio nella Fortezza Medievale, sarà "La Danza del Mondo".

Lo spettacolo unirà Orchestra Giovanile, PicenOrchestra Kids e Corpo di Ballo in un viaggio tra culture e tradizioni musicali. Il programma include brani di Vivaldi, Dvořák, Bartók, Rimsky-Korsakov e arrangiamenti ispirati alla musica popolare europea e mediterranea. Direzione artistica del maestro Alessio Giuliani.