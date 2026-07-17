La Mole Vanvitelliana di Ancona ospiterà la ventunesima edizione di Acusmatiq XXI – Musica Ex Machina, il festival dedicato alla musica elettronica e alla sperimentazione elettroacustica. L'evento, organizzato da Arci Ancona, Amat e Comune, con la collaborazione di Univpm, Matme e Piattaforma, si svolgerà il 24, 26 e 31 luglio, proponendo un ricco programma innovativo.

Il 24 luglio, il festival si aprirà con un workshop gratuito di Data Sonification, occasione per esplorare nuove frontiere sonore. Seguiranno le esibizioni dei vincitori del concorso Landscape 2526 e la performance "Autotuned", che vedrà sei automobili trasformate in veri e propri strumenti musicali, con un performer a guidarne l'esecuzione.

La serata proseguirà al Lazzabaretto con la ricerca sonora idrofonica di Gianluca Gentili e il live techno di Gilles Barberis.

Programma: tra realtà estesa e ritorni

Il 26 luglio, il pomeriggio sarà inaugurato da una sperimentazione in extended reality, realizzata in collaborazione con Univpm. Seguirà il significativo ritorno di Asmoc X (AcuSmatiq Modular Circus), che celebra i dieci anni del progetto, proponendo nuove evoluzioni sonore. La giornata si concluderà con il live di Enrico Cosimi, artista noto anche come Tau Ceti, promettendo un'esperienza sonora di alto livello.

La chiusura di AcusmatiqXXI è fissata per venerdì 31 luglio. L'ultima giornata proporrà la listening session “Cinema in Voltage” di Andrea Fabrizii, focalizzata sulla rivoluzione elettronica nel cinema italiano tra gli anni Sessanta e Ottanta.

L'evento culminerà con la sonorizzazione dal vivo del film "Profondo Rosso" di Dario Argento, eseguita dai Goblin di Claudio Simonetti, un appuntamento imperdibile.

La Mole Vanvitelliana e l'impegno organizzativo

La Mole Vanvitelliana, sede storica di eventi culturali ad Ancona, ospita anche quest’anno Acusmatiq XXI. La rassegna si distingue per la sua capacità di proporre esperienze musicali innovative e di favorire l'incontro tra tecnologia e creatività. L'impegno congiunto di Arci Ancona, Amat e il Comune di Ancona, affiancati dai partner universitari e tecnici, sottolinea la costante dedizione alla promozione della cultura musicale contemporanea e sperimentale nella regione Marche.