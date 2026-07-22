Il Festival Internazionale Mirabilia, riconosciuto tra i principali eventi italiani dedicati al circo contemporaneo, al teatro e alle arti performative, farà ritorno ad Alba dal 26 al 28 settembre 2026. La manifestazione, organizzata nella città piemontese, proporrà una tre giorni intensa di spettacoli, laboratori e attività che coinvolgeranno artisti e compagnie provenienti sia dall’Italia che dall’estero.

L’obiettivo primario degli organizzatori è quello di avvicinare il pubblico e le famiglie alle nuove forme del circo, integrando linguaggi e stili differenti con una marcata attenzione alle produzioni di qualità e all’innovazione artistica.

Il programma, come anticipato, vedrà ad Alba la presenza di artisti e produzioni internazionali, con un focus su performance e laboratori dedicati anche ai bambini.

Nelle vie, piazze e teatri cittadini saranno messi in scena oltre venti spettacoli, selezionati attraverso una open call lanciata nei mesi precedenti. Il ricco cartellone includerà sia nomi affermati della scena contemporanea sia giovani interpreti e compagnie emergenti. Tra le novità di questa edizione, una particolare attenzione è stata riservata ai laboratori didattici e performativi per bambini, pensati per creare momenti di incontro tra pubblico e artisti attraverso il gioco e il movimento.

Gli organizzatori hanno sottolineato che «Mirabilia vuole essere uno spazio di sperimentazione e confronto tra le diverse discipline dello spettacolo dal vivo», evidenziando il ruolo centrale della partecipazione attiva degli spettatori.

Il Festival tra Arte Urbana e Nuove Sperimentazioni

Il programma di Mirabilia ad Alba prevede una varietà di proposte, tra cui spettacoli all’aperto, installazioni urbane, performance site specific e incontri con i protagonisti del circo contemporaneo internazionale. Una delle caratteristiche più apprezzate del festival è la sua capacità di trasformare piazze e spazi non convenzionali in palcoscenici temporanei, favorendo un profondo incontro tra la città e le arti performative.

Gli organizzatori mirano a coinvolgere tutte le fasce di pubblico, dai più giovani agli anziani, offrendo spettacoli accessibili ed esperienze innovative, in piena sintonia con la missione del festival di promuovere il dialogo tra tradizione e contemporaneità.

Nel corso degli anni, Mirabilia ha saputo consolidare una vasta rete di collaborazioni tra istituzioni culturali, compagnie e associazioni, sia a livello italiano che internazionale. Questo approccio multidisciplinare attrae un turismo culturale attento alla qualità delle proposte, contribuendo a valorizzare il territorio della provincia di Cuneo e la città di Alba come poli dinamici per le arti dal vivo.

Storia e Impatto di Mirabilia sul Territorio

Nato nel 2007, Mirabilia si è affermato come uno dei laboratori creativi più importanti in Italia per la promozione del nuovo circo e della ricerca teatrale, ottenendo negli anni il riconoscimento di festival di interesse nazionale. Ogni anno, l'evento ospita migliaia di spettatori da tutta Italia e dall’estero, con una proposta che spazia dal teatro di strada alla danza urbana, fino alle forme più sperimentali di performance.

Ad Alba, il festival svolge un ruolo significativo nel rafforzare la dimensione culturale della città e nell’ampliare l’offerta di eventi rivolti ad appassionati di teatro, famiglie e pubblico generico. Attraverso la collaborazione con teatri, associazioni del territorio e realtà internazionali, Mirabilia contribuisce a far conoscere le ultime tendenze delle arti performative e a sostenere la crescita professionale delle compagnie partecipanti.

Con oltre venti spettacoli programmati in tre giorni, l’edizione 2026 si conferma come uno degli appuntamenti di punta per la stagione culturale albese e piemontese.