Una riflessione sui modelli educativi pubblici e privati e sul ruolo dell'arte all'interno di questi percorsi sarà al centro della 31ª edizione di "Tovaglia a Quadri", la manifestazione teatrale in programma dal 10 al 19 agosto ad Anghiari, in provincia di Arezzo, nel Castello di Sorci.

Un viaggio a tavola tra storia e memoria

Definita una "cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate", la manifestazione propone un percorso tra teatro, memoria collettiva e identità del territorio.

Lo spettacolo di quest'anno, intitolato "Il Pesa dell'amore", è scritto da Paolo Pennacchini e dal regista Andrea Merendelli, con l'interpretazione degli abitanti della Valtiberina.

Una delle caratteristiche principali dell'evento è la scrittura drammaturgica legata alla memoria civile della comunità, con vicende locali capaci di assumere un significato di interesse nazionale.

Il ricordo di Vittorangelo Polverini

Tra le personalità ricordate in questa edizione ci sarà Vittorangelo Polverini, artista anghiarese eccentrico e poliedrico, considerato una figura fondamentale nella storia di "Tovaglia a Quadri".

Andrea Merendelli lo ricorda così: "Nell'agosto del 1996 comincia la straordinaria avventura di Tovaglia a Quadri. Poche settimane prima, ad inizio estate, un grande artista poco compreso dai 'tempi' se ne andava nel silenzio più assordante, lasciando un testamento umano e culturale dentro tanti di noi.

Si chiamava Vittorangelo Polverini, aveva solo 45 anni. In qualche modo, tanti ingredienti di quella Tovaglia sono ispirati (d)a lui. In questi tempi di nuovo precari, stringersi a tavola e condividere messaggi positivi è ancora più importante".

All'artista anghiarese sarà dedicata anche una piccola mostra allestita presso il Tempietto del Castello di Sorci.