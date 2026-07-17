Brenda Fricker, l'acclamata attrice irlandese vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua indimenticabile interpretazione nel film "Il mio piede sinistro", è venuta a mancare all'età di 81 anni. La notizia del suo decesso, avvenuto nella sua residenza di Dublino, è stata ufficialmente confermata dalla sua famiglia. Nata nella capitale irlandese il 17 febbraio 1945, Fricker ha lasciato un'impronta profonda e duratura nella storia del cinema internazionale, distinguendosi come la prima attrice irlandese a ricevere l'Academy Award in quella prestigiosa categoria, un traguardo raggiunto nel 1990.

Nel celebre lungometraggio "Il mio piede sinistro", diretto da Jim Sheridan, la sua toccante e realistica performance nel ruolo della madre di Christy Brown ha saputo commuovere profondamente sia il pubblico che la critica, consacrandola a livello mondiale.

Oltre al clamoroso successo internazionale ottenuto con "Il mio piede sinistro", pellicola basata sulla vera e commovente storia dello scrittore e pittore Christy Brown, Brenda Fricker ha costruito una lunga e straordinariamente prolifica carriera, avviata con determinazione già negli anni Sessanta. La sua filmografia e le sue partecipazioni a numerose serie televisive sono state ampie e variegate, dimostrando la sua versatilità. Tra i ruoli che l'hanno resa particolarmente celebre al grande pubblico e che sono rimasti nell'immaginario collettivo, spicca senza dubbio quello della donna dei piccioni nel fortunato film natalizio "Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York".

In questa pellicola, ha affiancato il giovane protagonista Kevin con una performance memorabile e ricca di umanità. La famiglia ha voluto sottolineare come l'attrice abbia "lasciato un segno duraturo nel cinema irlandese e internazionale", testimonianza inequivocabile della sua profonda e vasta influenza artistica.

Una carriera costellata di premi e ruoli iconici

L'affermazione di Brenda Fricker come figura di spicco nel panorama cinematografico internazionale è stata definitivamente suggellata dall'Oscar, ricevuto il 26 marzo 1990. Questo riconoscimento ha rappresentato un momento storico e di grande orgoglio per l'intera industria cinematografica irlandese. Nel corso della sua illustre e decennale carriera, l'attrice ha collezionato numerosi riconoscimenti e onorificenze, sia in patria che a livello globale.

Oltre al già citato e acclamato "Il mio piede sinistro", la sua presenza nel film "Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York" (1992) è rimasta vividamente impressa nell'immaginario collettivo, offrendo una delle sue interpretazioni più iconiche e amate degli anni Novanta. Accanto all'Academy Award, Fricker ha ricevuto candidature e premi prestigiosi, inclusi quelli ai BAFTA e in diversi importanti festival europei, consolidando ulteriormente la sua reputazione come una delle attrici caratteriste più stimate e apprezzate sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori del settore.

Versatilità artistica e impegno sociale

Brenda Fricker ha dimostrato una notevole e ammirevole capacità di spaziare con maestria tra cinema, televisione e teatro, costruendo una carriera trasversale e straordinariamente ricca di successi e ruoli memorabili.

Riconosciuta universalmente per la sua straordinaria duttilità interpretativa e la sua profonda sensibilità artistica, aveva iniziato la sua carriera professionale già negli anni Sessanta, debuttando nella celebre serie televisiva "Coronation Street", prima di raggiungere la fama e il riconoscimento internazionale. Negli anni a seguire, ha arricchito la sua già vasta filmografia con partecipazioni a pellicole significative e apprezzate come "Fish and Chips", "Ragione e sentimento" e "Saint Maybe". L'attrice ha continuato a dedicarsi con passione e dedizione alla recitazione fino a un'età avanzata, affermandosi come una vera e propria icona del cinema irlandese e un punto di riferimento. La famiglia ha voluto ricordare con affetto che "Brenda ci lascia un'eredità artistica fatta di talento, gentilezza e passione", un lascito prezioso che va ben oltre le sue pur eccezionali performance.

Nel corso della sua esistenza, Fricker si è anche distinta per il suo impegno attivo e costante nel sostenere la comunità artistica irlandese e nel promuovere i giovani talenti emergenti, dimostrando una generosità che ha caratterizzato tutta la sua vita.