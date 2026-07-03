La scomparsa dell'attrice Carla Avarista, avvenuta a Salerno, sua città natale, venerdì 3 luglio 2026, ha suscitato profondo cordoglio nel mondo del teatro. Era figura eminente per il talento interpretativo e la sua attività di maestra e formatrice di nuove generazioni di attori.

L'eredità artistica e didattica

Carla Avarista era apprezzata per l'interpretazione di ruoli nel teatro classico e moderno. Ha trasmesso le regole del palcoscenico a centinaia di studenti, contribuendo alla crescita del teatro. Tra i suoi riconoscimenti, spicca il premio di migliore attrice protagonista per la performance in ‘Angelus Domini’ al Festival Nazionale 'Portici in Teatro'.

Il ricordo della comunità teatrale

La notizia ha scosso la comunità teatrale. Claudio Tortora, direttore artistico del Teatro Delle Arti, ha dichiarato: “La scomparsa di Carla è una ferita dolorosissima per tutti noi e per l'intera città. Se ne va un'attrice di una bravura immensa, capace di abitare la scena con una naturalezza e una forza espressiva che solo i grandi possiedono.” Il Teatro dei Barbuti ha aggiunto: “Ci sono persone che lasciano un segno che il tempo non cancella. Carla Avarista è stata una di queste. Con la sua passione, sensibilità, eleganza e amore autentico per il teatro ha saputo emozionare, insegnare e accompagnare il cammino di tanti.”

Il Piccolo Teatro del Giullare, sede di corsi, spettacoli e regie di Carla Avarista, ha listato la sua pagina social a lutto.

L'attrice, dall'animo autentico, incarnava il concetto di teatro inteso “nel senso dell’essere, del gioco pirandelliano”. Nei suoi laboratori accoglieva bambini con disabilità, creando spazi inclusivi di crescita ed espressione. Riconosciuta come talento innato e artigiana pura del palcoscenico, coniugava studio e senso artistico in modo unico.