È scomparsa all'età di 83 anni Chris Anne Affleck, madre degli attori premio Oscar Ben e Casey Affleck. La notizia del decesso, avvenuto il 2 giugno dopo una malattia, è stata diffusa dalla famiglia attraverso un necrologio pubblicato sul Boston Globe. A dicembre le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Nata Christine Anne Boldt a New York nel 1942, Chris Anne Affleck ha dedicato la sua vita all'insegnamento e all'impegno civile.

Una vita tra educazione e attivismo

Dopo la laurea all'Università di Harvard, Chris Anne Affleck ha intrapreso una lunga e stimata carriera, insegnando per trentacinque anni nella scuola pubblica, fino al suo pensionamento nel 2008.

Parallelamente, si è distinta come instancabile sostenitrice dei diritti civili: negli anni Sessanta, fu tra i primi Freedom Riders, volontari che sfidarono la segregazione razziale viaggiando negli Stati del Sud degli Stati Uniti. Nel 1972, insieme all'allora marito Timothy Affleck, diede alla luce il primogenito Ben, seguito tre anni dopo da Casey. La famiglia si trasferì in Massachusetts, dove Chris proseguì la sua carriera di insegnante e mantenne un ruolo centrale nella crescita dei figli anche dopo il divorzio, avvenuto quando Ben aveva dodici anni.

Il sostegno ai figli e l'eredità sociale

Il sostegno di Chris Anne fu fondamentale per l'avvio della carriera artistica di Ben Affleck. Fu lei, infatti, a metterlo in contatto con la sua ex compagna di stanza ad Harvard, la direttrice del casting Patty Collins, che gli procurò le prime audizioni per spot pubblicitari e film televisivi.

Chris Affleck seguì con entusiasmo il successo dei figli, accompagnando Ben alla cerimonia degli Oscar nel 1998, quando l'attore, insieme a Matt Damon, conquistò la statuetta per la migliore sceneggiatura originale grazie a “Will Hunting – Genio ribelle”. Ben Affleck ricordò con affetto il percorso della madre in un'intervista del 2012, sottolineando il suo impegno nell'insegnamento e gli studi ad Harvard. Negli anni successivi, entrambi i figli consolidarono il loro successo a Hollywood, con Ben che vinse un secondo Oscar per “Argo” nel 2013 e Casey la statuetta come miglior attore per “Manchester by the Sea” nel 2017.

L'ultimo desiderio e il ricordo

Dopo la diagnosi di tumore al pancreas ricevuta a dicembre, i medici le avevano prospettato un'aspettativa di vita di circa sei mesi.

Il suo desiderio più grande era riuscire ad assistere al diploma di scuola superiore del nipote Atticus. Questo desiderio si avverò il 31 maggio, quando partecipò alla cerimonia circondata dai suoi familiari. Due giorni dopo, il 2 giugno, si spense serenamente nel sonno. Chris Anne Affleck lascia i figli Ben e Casey e cinque nipoti: Atticus e Indiana, figli di Casey, e Violet, Fin e Sam, figli di Ben. La sua figura è ricordata non solo per il profondo sostegno familiare, ma anche per l'impegno costante nell'educazione e nella difesa dei diritti civili, valori che ha trasmesso con dedizione.