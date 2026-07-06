È morto a 82 anni Fausto Delle Chiaie, riconosciuto come il primo street artist di Roma e pioniere dell’arte urbana. Ha trasformato le strade della capitale in un vero e proprio museo a cielo aperto, portando l’arte fuori dai contesti tradizionali con la sua pratica che definiva “Infrazione”. Le sue opere, spesso esposte in luoghi emblematici come Via dei Cappellari, piazza Augusto Imperatore e l’Accademia di Belle Arti di via Ripetta, hanno animato il tessuto urbano romano, incontrando il pubblico direttamente per strada.

Il critico Achille Bonito Oliva lo descrisse come un artista capace di creare una “democrazia dello sguardo”.

La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra artisti, galleristi e cittadini che nella sua arte “minima” hanno riconosciuto un modo unico e originale di raccontare la città e la vita.

Il percorso artistico e il Manifesto Infrazionista

Formatosi alla Scuola Libera del Nudo dell’Accademia di Belle Arti di Roma, Delle Chiaie iniziò la sua attività negli anni Settanta, esplorando le suggestioni della Pop Art, dell’Informale e dell’Arte Povera. La sua visione trovò una formulazione teorica nel Manifesto Infrazionista, pubblicato nel 1986, dove coniò il concetto di “infra-azione”. Questa pratica consisteva nel collocare una o più opere nello spazio pubblico o nei luoghi dell’arte, per poi allontanarsene e lasciarle vivere autonomamente, rendendole responsabilità dello sguardo altrui e un’esperienza condivisa.

Dal 1987, la salita del Pincio divenne il suo laboratorio a cielo aperto, dove espose centinaia di opere appoggiate a terra o sui muretti, costruendo giorno dopo giorno un museo informale e accessibile a tutti. Le sue installazioni, spesso composte da oggetti abbandonati, erano caratterizzate da un’ironia sottile e da una continua trasformazione. Andrea Bottai e Bruno Pellegrino ne ricordarono la straordinaria capacità di intrattenere e coinvolgere migliaia di passanti, sottolineando la mutevolezza delle sue creazioni. Delle Chiaie era maestro di performance improvvisate, capace di trasformare anche un semplice mazzo di fiori in un evento artistico.

Riconoscimenti istituzionali e la Legge Bacchelli

Nonostante la sua predilezione per l’arte di strada, il lavoro di Delle Chiaie fu esposto anche in contesti istituzionali, sia in Italia che all’estero, toccando città come Bruxelles, Anversa e Limerick. Nel 2008, partecipò alla collettiva “Scala Mercalli. Il terremoto creativo della Street Art Italiana” all’Auditorium di Roma, un significativo riconoscimento per un artista che aveva anticipato molte riflessioni sull’arte nello spazio pubblico. Negli anni Duemila, la sua vicenda divenne materia per documentari e ritratti televisivi, contribuendo a far conoscere la sua figura a un pubblico più vasto.

Nel 2018, il MACRO lo invitò con il progetto “Il museo a cielo aperto” e pubblicò la sua autobiografia “Fuori catalogo”.

Un’opera sul distanziamento sociale entrò nella prestigiosa Collezione Farnesina, un riconoscimento che Delle Chiaie commentò con la sua tipica ironia: “Alla fine mi hanno appeso”. Nonostante questi successi, Delle Chiaie visse gran parte della sua carriera grazie alle offerte dei visitatori, mantenendo una distanza consapevole dalle dinamiche commerciali.

Nel 2021, una petizione promossa dallo scrittore Pino Giannini per la concessione della Legge Bacchelli raccolse oltre 27mila firme, tra cui quella di Bonito Oliva. Due anni dopo, nel 2023, il Consiglio dei Ministri gli riconobbe ufficialmente il beneficio destinato agli artisti che hanno dato lustro al Paese trovandosi in condizioni economiche difficili. Fausto Delle Chiaie lascia la compagna Noreen e una vasta comunità di artisti, galleristi e cittadini che nella sua arte hanno trovato un modo unico di vivere e osservare la città.