Roma perde uno dei suoi artisti più originali e riconoscibili. È morto all'età di 82 anni Fausto Delle Chiaie, considerato il primo vero street artist della Capitale, capace di portare l'arte fuori dai musei e di farne un'esperienza quotidiana, accessibile a tutti.

L'arte come incontro con la città

Per decenni Delle Chiaie ha fatto della strada il suo spazio espositivo, proponendo la sua personale "Infrazione": opere appoggiate direttamente a terra, tra i sampietrini di Roma, in grado di incuriosire migliaia di passanti prima ancora di conquistare l'attenzione della critica e del collezionismo.

Via dei Cappellari, nel cuore della città, è stata a lungo il luogo simbolo della sua attività artistica, grazie anche al laboratorio di Andrea Bottai.

Il critico Achille Bonito Oliva ne aveva colto l'essenza definendolo un artista capace di creare "una democrazia dello sguardo".

Il riconoscimento delle istituzioni

Negli ultimi anni il valore della sua ricerca aveva ottenuto un importante riconoscimento con l'ingresso di un'opera dedicata al distanziamento sociale nella Collezione Farnesina.

Con la consueta ironia, Delle Chiaie aveva commentato così quel traguardo: "Alla fine mi hanno appeso".

Nel 2021 una petizione promossa dallo scrittore Pino Giannini, per chiedere l'applicazione della Legge Bacchelli — il vitalizio destinato ai cittadini che hanno illustrato la Patria e versano in condizioni di necessità — raccolse oltre 27mila firme, tra cui quella dello stesso Achille Bonito Oliva.

Il ricordo di amici e colleghi

La notizia della scomparsa ha suscitato profonda commozione nel mondo dell'arte.

Andrea Bottai, che gli è stato accanto per molti anni, lo ricorda come un artista che "ha intrattenuto e irretito migliaia di passanti di ogni età", riuscendo ad affrontare i grandi temi del presente con una pennellata solo apparentemente semplice.

"Come per tutti gli artisti, nemmeno a lui sarà permesso di sparire davvero", scrive Bottai, ricordando come Delle Chiaie continui a vivere "sulle pareti delle case che hanno le sue tele, tra le righe dei libri che gli sono stati dedicati, nei frame dei docufilm che hanno provato a raccontarlo".

Anche Bruno Pellegrino ne ha ricordato il lavoro, soffermandosi sulle sue "installazioni mutevoli", costruite con oggetti abbandonati — sassi, carte e tele — e capaci, giorno dopo giorno, di trasformare piazza Augusto Imperatore e gli spazi accanto all'Accademia di Belle Arti di via Ripetta in un appuntamento quotidiano con la creatività.

"Un vero monumento all'arte come invenzione, irriverente e frugale".

Un'eredità destinata a restare

Delle Chiaie era capace di trasformare qualsiasi occasione in un evento artistico: bastava un mazzo di fiori portato nella galleria di via dei Cappellari per dare vita a una performance improvvisata e irripetibile.

Lascia la compagna Noreen e una vasta comunità di artisti, galleristi e cittadini che, attraverso la sua arte essenziale e poetica, hanno imparato a guardare Roma con occhi diversi. Un'eredità fatta di gesti semplici, ironia e libertà creativa che continuerà a vivere nelle strade della città che aveva scelto come la sua più grande galleria d'arte.